Este martes, la madre de una menor denunció la desaparición de su hija mientras iba camino a la escuela en un barrio de la zona norte de Comodoro Rivadavia. Horas más tarde, descubrieron que la joven se encontraba secuestrada.

Según confirmó Leonor Méndez, Jefa de división de Búsqueda de Personas, "la joven se puso en contacto cerca de las 13 horas, informando que estaba retenida en contra de su voluntad en un lugar". Horas más tarde, mientras se encontraban radicando la denuncia respecto a su desaparición, "la menor se vuelve a comunicar con una de sus compañeras, para decir que se encontraba en otro lugar, mas precisamente en una de las plazas del barrio kilómetro 8".

El personal de turno decide dirigirse hasta esa plaza, donde no la encontraron, se realizan varios recorridos, se regresa hasta el establecimiento donde ella debía asistir, y vuelven a confirmar que no había regresado. "Luego de varias llamadas al teléfono de la víctima, logran comunicarse a través de un mensaje de WhatsApp, donde confirma que estaba retenida, se logran comunicar vía telefónica y es ahí donde ella asegura estar encerrada, y no sabía dónde estaba", indicó Méndez.

La joven alude que "no tenía buena señal", por lo cual no podía enviar la ubicación, hasta que logró compartir la ubicación al personal policial de la División de Búsqueda de Personas.

Cabe destacar el rápido accionar del personal, quienes llegaron a zonas cercanas pero "no tenían el lugar exacto". Mientras hacían el recorrido, mantenían el contacto telefónico y ella les trataba de brindar características del lugar.

Finalmente, lograron dar con una vivienda ubicada en kilómetro 8. Efectivamente, "estaba encerrada en una habitación precaria de una vivienda", señaló Méndez. Para ingresar, derribaron una puerta y forzaron la cerradura. "A simple vista se encontraba bien físicamente", aseguró.

La joven estuvo secuestrada varias horas, "la denuncia se radicó el martes a las 15 horas, y a las 16:30 el personal de Búsqueda ya había logrado dar con ella. "Se la puso a resguardo y se la trasladó a la Comisaría de la Mujer", indicó.

El sujeto la trasladó caminando. Fue detenido en inmediaciones del lugar y fue traslado a la Comisaría de la Jurisdicción.