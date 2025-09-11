Una joven de 23 años realizó una grave denuncia días atrás luego de haber sido amenazada con armas de fuego y retenida contra su voluntad durante una reunión en una casa en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.

De acuerdo con el relato de la víctima, en el lugar se consumían alcohol y estupefacientes, y tanto el propietario de la vivienda como otras personas presentes habrían participado de las intimidaciones.

La situación la obligó a escapar del domicilio sobre la calle Yugoslavia y presentarse de inmediato en la comisaría para radicar la denuncia.

La causa fue caratulada como “amenazas calificadas y privación ilegítima de la libertad” y quedó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción N.º 1, a cargo de la jueza Marcela Quintana, con la intervención de la Secretaría Penal de Turno.

A partir de la denuncia, la Justicia ordenó allanamientos en la vivienda señalada. Al ingresar, la Policía constató un panorama aún más grave del que había sido narrado por la víctima, lo que abrió nuevas líneas de investigación.

Según publica El Nuevo Día, se secuestraron drogas, municiones y otros elementos de interés para la causa, ampliando así el alcance de la investigación.



Durante el procedimiento se demoró a dos personas que fueron trasladadas a la comisaría, donde fijaron domicilio y quedaron a disposición de la Justicia, en una investigación que recién comienza y que podría tener más derivaciones.

El caso generó gran preocupación en la comunidad, ya que combina delitos vinculados al consumo y tenencia de drogas, amenazas con armas y privación ilegítima de la libertad, hechos que ahora son materia de investigación judicial.