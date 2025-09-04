En Viedma, una joven universitaria llevó adelante un pedido judicial que reflejó años de sentimientos encontrados y la necesidad de afirmar su identidad. Solicitó la supresión del apellido paterno, un nombre que —según relató— le generaba únicamente dolor y ausencia. El deseo de cambiarlo se consolidó con la cercanía de su acto de graduación, un momento en el que no quería verse representada por alguien que nunca estuvo presente.

La estudiante explicó que la ceremonia de fin de carrera representa no solo la culminación de un camino académico, sino la oportunidad de honrar a su madre, quien la crió sola, la sostuvo económicamente y le brindó el apoyo afectivo que su padre nunca le dio. “Quiero recibir mi título con su apellido, porque fue ella la que me dio todo”, expresó en el expediente judicial.

Nuevo aumento y bono para empleadas de casas particulares: cuánto cobrarán por hora en septiembre de 2025

El análisis judicial

El caso fue tratado por una jueza de Familia de la capital rionegrina, quien debió evaluar si existían razones justificadas para el cambio. En el proceso, la joven recordó que su padre se alejó cuando ella tenía apenas tres años y que desde entonces no existió ningún contacto, pese a los intentos de su madre por sostener el vínculo.

Los testigos convocados confirmaron que la joven se identifica con el apellido materno en todos los ámbitos: en la universidad, en su vida social y hasta en las redes sociales. El apellido paterno había quedado reducido a una carga administrativa sin sentido, desvinculada de su verdadera identidad.

Los fundamentos del fallo

En la resolución, la magistrada subrayó que el nombre es un atributo esencial de la personalidad y un componente central del derecho a la identidad. Este derecho, indicó, no se limita a lo biológico o genético, sino que abarca también la construcción personal, social y afectiva de cada individuo.

Mercado Pago lanzó una función que permite pagar sin saldo disponible: cómo funciona y quiénes pueden utilizarla

Apoyándose en el artículo 69 del Código Civil y Comercial, que habilita el cambio de apellido por razones fundadas, la jueza consideró que el caso estaba plenamente acreditado: no había lazos con el progenitor, no existió apoyo económico ni afectivo, y el apellido era el único vínculo que quedaba, sin representar pertenencia alguna.