Una heroína: Tiene 80 años, espantó a un ladrón a las piñas y le salvó la vida a dos menores de edad

Aracelis, una mujer de 80 años, este pasado jueves se transformó en la heroína del día en la Ciudad de Córdoba. Sin dudarlo, defendió a dos menores de edad y le pegó una trompada a un delincuente que les quiso robar.

La jubilada contó en el programa de El Doce, Arriba Córdoba, que salió a regar las plantas y mientras conversaba con una vecina vio cómo el ladrón subió a la vereda y le arrebató la mochila a una de las chicas que salían de la escuela.

En medio del ataque, la mujer resguardó a las menores adentro de su casa y comenzó a forcejear con el ladrón mientras intentaba cerrar la puerta.“Se apoya sobre la puerta, me empuja y yo como pude le veo los ojos y le zampé sobre los ojos”, relató Aracelis recreando el momento ante las cámaras.

Continúa internado el comerciante baleado en un robo en Comodoro: hay un detenido y dos ladrones prófugos

Según su relato, el motochorro trastabilló pero nunca se cayó y siguió golpeando con fuerza la puerta. La jubilada volvió a hacer uso de su fuerza, logró cerrarla y poner el pasador. El ladrón huyó y las adolescentes volvieron a respirar y le agradecieron.

Aracelis reconoció que fue una “reacción impulsiva” y que en ese momento no tuvo miedo, pero sí cuando pasó toda la adrenalina. “No lo pensé para nada, no sé cómo hice. En ese momento no me acordé de las piernas”, cerró entre risas mientras se sostenía con su bastón.

Las dos adolescentes son hermanas y volvían del colegio cuando fueron interceptadas por este ladrón. Una de ellas habló con Telefe Noticias y explicó la situación: “Yo vi la moto y pensé que nos iba a pedir la dirección, porque era una moto re linda. Y nos dijo que le diéramos el celular, le dijimos que no y nos vinimos para acá. Cuando yo quise entrar a la casa, me agarró la mochila y como no tenía nada importante se la di”.