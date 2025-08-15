Una fuerte explosión de una garrafa de gas generó un incendio en una casa de Centenario

Este viernes, alrededor de las 11:15 de la mañana, se vivieron momentos de gran tensión debido al incendio de una casa familiar en el barrio Sayhueque de Centenario. Según informó el propietario del inmueble, un hombre de 43 años, el siniestro se habría originado tras la explosión de una garrafa de gas ubicada en la parte trasera de la vivienda.

El fuego fue combatido por personal de Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron intensamente para sofocar las llamas. Durante las tareas de extinción, se produjo una nueva explosión de una garrafa, lo que generó un gran susto entre los vecinos. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

El hecho ocurrió en la calle Suyai al 265, donde una espesa nube de humo cubría la cuadra, generando corridas y desesperación entre los residentes. Los vecinos, al ver las llamas, alertaron de inmediato a la Policía, que acudió rápidamente al lugar.

Ante la peligrosidad del incendio, efectivos de la Comisaría 52 colaboraron en el operativo, cortando el tránsito en las intersecciones de las calles Costa Rica y Honduras. Además, asistieron a los vecinos que se encontraban conmocionados, mientras los bomberos trabajaban para contener el fuego y evitar que se propagara a otras viviendas cercanas.

