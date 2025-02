La bailarina argentina Fiorella Giménez compartió una experiencia aterradora que vivió durante una excursión turística en Brasil.

En un video publicado en su cuenta de TikTok, la joven conocida por su participación en el programa "Showmatch", relató cómo fue drogada sin su consentimiento en una favela, lo que le causó un gran estrés y le llevó a advertir a sus seguidores sobre los riesgos de aceptar bebidas de desconocidos.

Giménez estaba en un grupo de cinco personas: ella, su abuela, un guía y dos turistas brasileños. Durante una parada para comer, estos dos turistas pidieron licuados de banana y les ofrecieron dos vasitos. Después de que su abuela dijo que no, Giménez aceptó dos vasos. "No sé cuánto tiempo habrá pasado, pero cuando me paré sentí las piernas recansadas y me empezaron a temblar", explicó.

Se descompensó en su casa, la policía le encontró droga lista para ser vendida y terminó detenida

"Sentía como que ya no podía subir más escaleras, como que se me desvanecían las piernas. Y empecé a sentir lo mismo en los brazos", describió la joven bailarina. Como se siguió sintiendo mal, cuando llegó a una casa de la favela ingresó a un baño y notó que le temblaban las manos. Inmediatamente el guía de la excursión la quiso calmar diciendo que se le había bajado la presión, pero Giménez no confió en sus palabras.

Fue entonces que decidió contarle a su abuela: "Le dije 'no tengo la presión baja. Estoy sintiendo algo en el cuerpo que nunca en la vida sentí'". La mujer intervino y tomó del brazo a su nieta. "Me agarró del brazo y me dijo 'Fiorella, vení conmigo'. Nos mandamos solas en el medio de la favela, lo cual es un peligro. No encontrábamos un taxi. Teníamos como 40 minutos y yo no podía más", relató Giménez.

Alerta Sofía en Argentina: uno por uno, los casos de menores desaparecidos en el país desde su implementación

La bailarina sintió que su estado no paraba de empeorar y hasta sintió palpitaciones. Una vez que llegó al hotel se empezó a sentir mejor. Fue tanto el estrés que sufrió que quedó dormida por el agotamiento.

Más tarde se despertó con el cuerpo pesado y casi sin sentir los brazos, decidió llamar a un psicólogo: "Me dijo 'una paciente la semana pasada me contó la misma situación que me estás contando vos en Brasil con los mismos síntomas, pero no fue con un licuado de banana, fue en contexto boliche a la noche'", recordó Giménez.

Tenía que cumplir una condena por contrabando de drogas en Salta y lo detuvieron caminando por Rada Tilly

Al día siguiente recibió un mensaje del chico que le había invitado con el trago y confirmó que la habían drogado. La bailarina leyó el mensaje del chico: "‘Buen día. ¿Todo está bien? Soy el chico que estuvo contigo en el paseo ayer. ¿Estás bien? Esperé el final del recorrido para invitarte a hacer algo’".

Tras caer en la cuenta confesó: "Yo soy una mina muy confiada, que no pienso realmente que la gente puede llegar a tener una mala intención. Pero no saben lo mal que la pasé".

Además agregó: "No podía controlar mi cuerpo y yo tengo mucha conciencia de mi cuerpo porque soy bailarina. A mí no me van a pelotudear. Yo no tenía la presión baja, a mí no me afecta el calor, no me pasaba nada de eso".

Por último, dejó un mensaje a sus seguidores: "¿Viste cuando tu mamá te dice ‘no tomes nunca de un vaso que no viste cómo lo hicieron’? Por más que estés en una excursión paga, donde todo parezca seguro, no tomes un vaso nunca", fue su advertencia.