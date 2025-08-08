La tranquilidad de una familia del departamento Banda, en Santiago del Estero, se vio abruptamente alterada el pasado fin de semana tras conocerse una denuncia de abuso sexual contra una niña de tan solo 11 años.

El hecho ocurrió en un camino rural cercano a un paraje, poco después de que la familia asistiera a un baile tradicional el sábado por la noche. La víctima estaba acompañada por su padre y la pareja de este cuando un hombre desconocido solicitó que lo llevaran en auto, gesto que se convertiría en el inicio de una pesadilla para la menor y sus allegados.

Según el relato presentado ante las autoridades judiciales, el hombre, aprovechando la confianza y la inocencia de la niña, le realizó tocamientos y abusó sexualmente de ella en el asiento trasero del vehículo.

El aberrante accionar tuvo lugar cerca de la 1:30 de la madrugada. El agresor pidió frenar el auto en un lugar solitario y descendió en un paraje.

Fue ya en el hogar, tras notar un cambio profundo en el comportamiento de la niña, que su madre pudo conocer lo sucedido. La pequeña relató el abuso, lo que llevó a que la familia realizara la denuncia formal en la comisaría local.

Precisamente, la denuncia ya está en manos de la fiscal Daniela Yslas, quien ordenó un rápido despliegue policial para esclarecer los hechos e identificar al responsable. La búsqueda del agresor es una prioridad, y se espera que medidas judiciales y de investigación permitan su pronta detención.

Mientras la investigación sigue su curso, la familia de la niña exige justicia y acompañamiento, visibilizando la urgencia de abordar la violencia sexual desde una perspectiva integral que proteja y promueva el bienestar de los niños y niñas en todas las regiones.

Un trágico y conmovedor hecho ocurrió en las últimas horas en la localidad santiagueña de La Banda, provincia de Santiago del Estero, donde una joven fue protagonista involuntaria de un suceso macabro al encontrar a su madre muerta en su domicilio tras varios días sin respuesta.

La situación se desarrolló ayer por la tarde en el barrio Central Argentino. Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 15 horas, Patricia Teves alertó a la Comisaría 56 porque su madre no respondía a sus llamados y la vivienda estaba cerrada.

Ante la preocupación, los efectivos policiales acudieron rápidamente al lugar y, con autorización de Patricia, debieron romper una de las puertas para ingresar a la propiedad, detalló El Liberal.

Una vez dentro, la policía inspeccionó el inmueble y percibió un olor nauseabundo proveniente de una de las habitaciones. Al entrar, hallaron el cuerpo de la víctima, una mujer de 72 años, tendida sobre la cama y sin signos vitales. La atención se centró en el avanzado estado de descomposición del cadáver, lo que indicaba que la mujer llevaba varios días muerta sin que nadie se percatara de su fallecimiento.

Los indicios recolectados en el lugar, como la ausencia de signos de violencia o huellas de fuerza por parte de terceros, además del buen estado general de la casa, orientan a las autoridades a considerar que el fallecimiento se produjo por causas naturales. No obstante, se siguen protocolos rigurosos para descartar cualquier otra hipótesis.