Una familia oriunda de Río Negro protagonizó un vuelco este martes por la mañana en la Ruta Nacional 143, en la provincia de Mendoza, que dejó como saldo a una mujer embarazada y a su hijo de dos años hospitalizados. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 320, cerca del paraje Cochicó, en el departamento de General Alvear.

Según informaron fuentes policiales, el conductor del vehículo, un hombre de 28 años, perdió el control del Renault Logan en el que se trasladaban, pisó la banquina y terminó volcando. El auto dio varios tumbos antes de quedar detenido sobre sus cuatro ruedas al costado de la calzada. En su interior viajaban la pareja del conductor —embarazada de 17 semanas— y el hijo pequeño de ambos.

Los ocupantes fueron hospitalizados

Los tres ocupantes fueron trasladados al hospital Enfermeros Argentinos, donde se les practicaron estudios y controles médicos. Según detallaron las autoridades sanitarias, la mujer y el niño permanecen en observación, mientras que el conductor fue dado de alta luego de ser evaluado por politraumatismos leves.

El accidente no dejó heridos de gravedad, pero por precaución, la mujer embarazada fue derivada al área de ginecología para realizarle los controles necesarios, mientras que el niño también recibió atención médica para descartar lesiones internas.

Las causas del siniestro son materia de investigación por parte de la Comisaría 14 de General Alvear, desde donde se inició una causa por “averiguación de lesiones culposas en accidente de tránsito”.

Si bien no trascendió la localidad de Río Negro de la que proviene la familia, se presume que estaban regresando a la provincia patagónica, ya que circulaban en sentido norte-sur al momento del hecho.