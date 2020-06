COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – En la mañana del lunes se realizaron 22 allanamientos en diferentes zonas de Comodoro Rivadavia, durante las diligencias –en el marco del operativo denominado “Cumbia recargada” – se secuestraron armas de fuego, plantas de cannabis y varios electrodomésticos robados. Una familia, propietaria de un inquilinato, denunció maltratos durante uno de los allanamientos.

Laura María Gómez tiene 49 años, su esposo Guillermo Segundo Acosta y sus hijos Bruno y Daniela estaban en su casa, cuando ayer la policía irrumpió con un operativo cerca de las 8 de la mañana. “Apareció la policía, rompiendo primero el portón, luego todas las puertas, los vidrios, nos maniataron y nos golpearon. Estoy en silla de ruedas y me pusieron precintos sentada en la silla, también quisieron tirarme al suelo y en un momento dado me revisaron el cuerpo y me dejaron con los senos al aire”, aseguró la mujer.

Asimismo, detalló que los efectivos policiales ingresaron a por lo menos 6 domicilios, durante el operativo que buscaba desbaratar e identificar a una banda de asaltantes que estaba siendo investigada desde de febrero.

Gómez explicó que tiene 5 inquilinos y en todos “les reventaron las puertas”, dijo. Mientras aseguró que “yo diciéndoles en las condiciones que me encontraba y no les importó nada, me torcieron los dedos, me hablaron con palabras obscenas, me trasladaron por la vereda y hasta quisieron que suba por algunas escaleras, pero no les importó nada de nada”.

La mujer contó a Crónica, que hace un tiempo se dedicaron a la compra y venta de artículos electrónicos y electrodomésticos por redes sociales, y tal vez esa haya sido la razón por la cual le allanaron la casa. Y aseguró que es la caurta vez que la allanan “se llevaron televisores, computadoras, teléfonos celulares y hasta dinero”.

Por último, agregó que todo empezó cuando solicitó que le muestren la respectiva orden de allanamiento. “No la mostraron en ningún momento, estuvieron como 7 horas revisando cada rincón de la casa y de mis inquilinos, se llevaron de todo, pero recién al final aparecieron con la orden de allanamiento, esto fue un abuso total de autoridad. Todas las cosas robadas en Comodoro las querían buscar en mi casa y esta vez no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, vamos a denunciarlos”, aseveró.