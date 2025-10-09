Este jueves 9 de octubre se realizó una extensa audiencia en los tribunales de Trelew en un caso contra una conocida familia imputada por asociación ilícita, abigeato y otros delitos.

En ese marco, se supo que la justicia decidió mantener la prisión preventiva de cuatro personas. La decisión se basó en el pedido del Ministerio Público Fiscal, que fundamentó la continuidad de la medida debido a riesgos de fuga y entorpecimiento del proceso.

Cabe recordar que algunos integrantes de la banda delictiva ya habían protagonizado un violento ataque a una comisaría en 2020.

Durante la audiencia, la fiscal general Mariana Millapi y el funcionario de fiscalía Rubén Kholer presentaron las pruebas recolectadas, que vinculan directamente a los acusados con una serie de hechos delictivos, incluyendo abigeato agravado, múltiples casos de encubrimiento, amenazas, daño y tenencia ilegal de armas de fuego.

QUIÉNES SON LOS IMPUTADOS

En cuanto a las imputaciones específicas, Elena Amigoren fue acusada de asociación ilícita agravada por su rol de jefa, en concurso real con abigeato agravado, tres hechos de encubrimiento agravado, daño, dos amenazas, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil compartida y una amenaza simple.

Por su parte, Juan José Tolosa (padre), alias “Chique”, enfrenta cargos por asociación ilícita como miembro, en concurso real con abigeato agravado, tres hechos de encubrimiento agravado (uno de ellos en perjuicio de otra víctima), tenencia ilegal de arma y amenaza simple.

Luciano Bautista Tolosa fue imputado como miembro de asociación ilícita, en concurso con abigeato agravado y una amenaza simple. Finalmente, Juan José Tolosa (hijo), alias “el Kini”, está acusado de asociación ilícita y abigeato agravado, también en concurso real.

CUÁLES SON LAS PENAS QUE ENFRENTAN

Según se conoció, las penas que enfrentan actualmente los acusados podrían alcanzar entre cuatro y veinticinco años de prisión, de acuerdo con las calificaciones legales propuestas por la fiscalía. Tras escuchar a las partes y evaluar los elementos presentados, el juez Castro ratificó los peligros procesales y resolvió que los imputados continúen detenidos hasta la audiencia preliminar, en la que se definirá si la causa avanza a juicio oral.

EL ANTECEDENTE: EL ATAQUE A LA COMISARÍA DE PASO DE INDIOS

La familia Tolosa ya cuenta con antecedentes penales relevantes. En noviembre de 2020, durante el contexto de pandemia, protagonizaron un violento ataque armado a la comisaría de Paso de Indios.

Furiosos por la detención de un familiar por incumplir el aislamiento obligatorio, ingresaron al edificio con cuchillos y rebenques, rompieron puertas y vidrios, robaron documentación y equipos de comunicación, y agredieron a un policía, hiriéndolo en un ojo con un arma blanca. Otro agente debió encerrarse para evitar ser atacado.

Tras estar prófugos, Juan José y Luciano Tolosa fueron capturados tiempo después. Uno en un campo a 20 km del pueblo, en un operativo del GEOP, y el otro en las inmediaciones de la misma localidad.

Con información del Ministerio Público Fiscal y Diario Jornada, redactada y editada por un periodista de ADNSUR