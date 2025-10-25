Buena parte de la carrera en la disputa por el poder que se dará dentro de dos años, comenzará a jugarse este domingo 26 de octubre. Con su voto, los chubutenses enviarán un mensaje a la dirigencia política, que deberá saber leerlo: para los perdedores será una alerta, y en algunos casos una despedida. Para los ganadores un voto de confianza y de respaldo, pero no un cheque en blanco.

Dentro de una elección varias aristas y diversas boletas combinadas, la mirada está puesta en la pelea de diputados nacionales, donde entre ocho opciones que compiten en Chubut, sólo hay lugar para ocupar dos bancas. Quien salga tercero, así sea por un voto, se quedará con las manos vacías.

En la previa, da la sensación que la lucha por esas dos bancas -según sondeos y los últimos resultados obtenidos hace dos años en la última elección legislativa que también fue presidencial- estaría circunscripta a tres espacios políticos: el oficialismo nacional con el color violeta y el sello de la Libertad Avanza; el oficialismo provincial, con la boleta multicolor de Despierta Chubut; y la boleta blanca y celeste del justicialismo, con el nombre de fantasía Unidos Podemos.

Los tres espacios ponen muchísimo en juego el domingo, y quien salga tercero será el gran perdedor de la jornada, porque no podrá lograr una de las bancas en disputa: tanto para el peronismo como para la boleta de los candidatos de Ignacio Torres, significaría un retroceso, al perder una diputada que hoy tienen en su poder (Ana Clara Romero busca repetir y el PJ busca mantener el lugar de Eugenia Alianello).

Para el espacio que representa al presidente Javier Milei, significaría no poder otorgar al presidente un escaño que necesita como agua en el desierto, ya que carece de representación parlamentaria y le urge aumentar su bloque ante las palizas legislativas que viene sufriendo de parte de la oposición y que ponen en riesgo la gobernabilidad.

La primera lectura respecto al reparto de bancas es la más obvia y directa, pero no es la única que dejará el resultado de este domingo. Más allá del orden de las listas, también puede ser clave la diferencia, el número de votos, los porcentajes entre las fuerzas. Porque más allá de ganar o perder, no es lo mismo imponerse por apenas uno o dos puntos, que hacerlo por más de 10 o 15, como ya se vio en el impacto de lo ocurrido hace 45 días en provincia de Buenos Aires.

Si alguna de las listas logra sacar una amplia ventaja al resto, se sentirá empoderada, y leerá de manera inexorable que está en carrera para la gobernación con el favoritismo de la población. Por el contrario, si alguna de las tres grandes fuerzas pierde por paliza, sus chances para dentro de dos años se verán seriamente disminuidas.

QUÉ JUEGA CADA UNO

Para ponerle nombre propio a lo que se juega cada uno el domingo: detrás de la lista de Despierta Chubut, está el proyecto del gobernador Ignacio Torres, quien necesita mostrar éxito a nivel nacional como parte de un nuevo espacio que nace junto a otros gobernadores que se llama Provincias Unidas, y que busca mostrarse como alternativa de poder para la elección presidencial de 2027.

El mandatario chubutense se puso al hombro la campaña y ubicó a su vice (Gustavo Menna) en la boleta, buscando romper la grieta de los dos discursos antagónicos que baja a nivel mediático en todo el país. Un tercer lugar en este caso sería muy complejo: para Ana Clara Romero marcaría un enorme freno a su carrera, y para Torres, un gran llamado de atención a su gestión y a su proyecto de relección.

Hasta aquí, la imagen de Nacho Torres está asociada el éxito y siempre tuvo apoyo popular en las urnas. Desde el joven de 31 años que llegó al Congreso en 2019, con un segundo lugar que fue como un triunfo, no paró más; arrasó con su boleta a senador en 2021 y luego ganó la contienda a gobernador en 2023 por más de 6 mil votos.

Volvió a apostar a lo conocido eligiendo a Romero y Menna para representarlo, y jugó todas sus fichas con inauguraciones de obras y anuncios que le permite tener la ventaja de ocupar el sillón de Fontana 50, eligiendo una campaña clásica con carteles, actos y titulares mediáticos.

Torres busca reeditar el éxito de otras elecciones, pero a diferencia de la cara nueva de otros tiempos, lleva dos años de desgaste de gestión, lo que es todo un desafío. Cada vez que su rostro fue en la boleta, tuvo buen resultado, pero el último dato a comparar fue la elección nacional de 2023, donde con la postulación del petrolero Jorge Ávila junto a la candidata Patricia Bullrich, el espacio -el nombre nacional era Juntos por el Cambio- obtuvo en Chubut un lejano tercer lugar y estuvo a pocos votos de perder la banca con una boleta violeta que arrasó con Milei a la cabeza.

Torres tiene la mirada en 2027, para seguir otros cuatro años como gobernador y con un ojo puesto en el escenario nacional, donde hay quienes lo ven como presidenciable. No puede permitirse un mal resultado que lo aleje de ese proyecto y su último mes de campaña mostró que puso el cuerpo al máximo, sabiendo que sólo su figura es la que arrastra al electorado.

EL REGRESO



Para Juan Pablo Luque, esta elección significa una oportunidad de volver al ruedo. El ex intendente de Comodoro, que encabeza la boleta de Unidos Podemos, quedó golpeado luego de perder la elección a gobernador con Torres hace dos años, y se tomó el 2024 de modo “sabático”, masticando una derrota que le costó asumir.

Luego de idas y vueltas, terminó confirmando su postulación a mitad de año y compitió en una interna con el dolavense Dante Bowen, que movilizó al PJ, y le permitió reconciliarse con figuras con las que se había alejado, como los diputados Juan Pais y Emanuel Coliñir, armando un buen eje con los principales referentes en la cordillera.

Lógicamente su bastión sigue siendo la zona sur, y se siente muy confiado en el valle y la comarca andina, sabiendo que su punto más débil es Puerto Madryn, el tercer padrón más grande. Hizo una campaña más artesanal -quizás asumiendo errores de la última campaña a gobernador- recorriendo los pueblos y mostrándose con los vecinos, con un discurso que busca dar “esperanza” ante el ajuste de la economía nacional.

Su campaña desde lo discursivo fue la más fácil. Dado el contexto imperante de crisis, fue crítico y opositor tanto de la gestión de Javier Milei como la de Ignacio Torres, y recurrió a la promesa que a la gente más le gusta escuchar: que el justicialismo va a poner freno al ajuste.

“Vamos a volver” cantaba la militancia en el gimnasio del Socios Fundadores el 17 de octubre, en un acto masivo como hacía tiempo el peronismo no mostraba. El canto muestra el objetivo de la elección: si la boleta de Luque gana, el PJ se sentirá con fuerzas para recuperar la gobernación en 2027, lugar que el partido no gana desde 2011.

Si Luque obtiene un triunfo, será sin dudas la cara que encabece el proyecto peronista a futuro nuevamente en Chubut, y podrá hacer campaña desde su banca en el Congreso. Una derrota contundente lo despediría definitivamente de la carrera y sería un segundo fracaso consecutivo del que no podría recuperarse.

LOS LIBERTARIOS

El caso libertario en Chubut es difícil de explicar y de prever. Con una forma muy particular de hacer campaña, alejados de los medios de comunicación, sin actos numerosos y faltos de convocatoria, con apenas algunas recorridas por las localidades más importantes y posteos en las redes sociales, buscan reeditar la fórmula que les dio éxito en 2023.

La boleta violeta fue la más votada hace dos años en Chubut, como en buena parte del país, pero con una salvedad: llevaba la cara de Javier Milei, el gran elector. El efecto arrastre de aquella elección histórica llevó al Congreso a César Treffinger, quien había obtenido un tercer lugar apenas tres meses antes en la elección provincial.

La ola libertaria le triplicó los votos en la provincia al candidato comodorense, que se quedó con el sello de La Libertad Avanza y para esta oportunidad, decidió a dedo las candidaturas apostando por gente de su confianza pero desconocida por el gran público, como Maira Frías, número uno de la lista.

Nuevamente apelaron una campaña críptica, encerrada hacia sus propios adeptos y jugando las fichas a recibir las regalías de una nueva ola violeta a nivel nacional. Ocurre que esta vez no está Milei en la boleta y además su gobierno lleva dos años de desgaste, habiendo bajado la inflación, pero con los asalariados pagando un ajuste con sus cuentas en rojo, y con varios escándalos mediáticos en sus propias filas.

Hasta ahora, no le fue bien en casi ningún distrito, salvo Ciudad de Buenos Aires con la figura de Manuel Adorni. Para colmo, en el sorteo en Chubut su espacio quedó perdido en la boleta única, donde la primera columna a la vista es el Partido Libertario con colores parecidos y el apoyo ideológico también al presidente, lo que implica un riesgo de una enorme fuga de votos que puede ser letal.

La gran duda es cómo votarán los chubutenses el domingo, en la primera experiencia con boleta única: si la gente vota espacios políticos, las chances de LLA aumentan; si el votante busca nombres y caras conocidas, las posibilidades disminuyen.

Para este espacio, ganar una banca en el Congreso sería un triunfo enorme, un logro para mostrar a la líder del partido que es Karina Milei, y un espaldarazo a una nueva campaña a gobernador para Treffinger en 2027, quien buscaría romper la polarización Torres-Luque.

A grandes rasgos, son las cosas en juego en una elección que da la sensación que puede discurrir por algunos de estos caminos, pero en la que no se puede descartar que arroje algún tipo de sorpresa, si es que un espacio marginal logra posicionarse gracias a una boleta única que iguala chances para todos.

La suerte está echada y las cartas están en juego: con su voto, los chubutenses este domingo definirán buena parte de lo que vendrá en el tablero político. Cada jugador diseñó su estrategia, pero serán los electores los que marcarán quién estaba acertado, como corresponde en un sistema democrático.