El crimen de Fabián Andrés Álvarez fue el sexto asesinato registrado en Comodoro durante 2025. En este caso, la investigación se centró rápidamente en el hermano de la víctima, Luis Francisco, quien este lunes quedó detenido con prisión preventiva.

Tras escuchar los argumentos presentados por la Fiscalía y la defensa del imputado, el juez penal Mariano Nicosia resolvió abrir la investigación y dictar la prisión preventiva por cuatro meses.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, el fiscal Juan Carlos Caperochipi repasó los detalles del crimen, cometido durante la madrugada del pasado domingo. Contó que cerca de las 3.25, el imputado se encontraba en el domicilio de la calle Huergo al 4500, en barrio Máximo Abasolo, compartiendo bebidas alcohólica junto a sus hermanos y un primo.

En un momento y sin motivo alguno, el acusado sacó una pistola, apuntó y efectuó un disparo hacia la cabeza de su hermano Fabián, que se encontraba sentado en el sofá. La víctima fue traslada al Hospital Regional, pero llegó sin vida. Según reconstruyó el fiscal, el imputado huyó del lugar luego de dar muerte a su hermano.

La defensa del imputado, ejercida por María Cristina Sadino, expresó que el hecho era claro, pero planteó que el disparo no fue intencional, por lo que el asesinato encuadraría en la figura de “homicidio culposo”.

Caperochipi solicitó se dicte la prisión preventiva del imputado en base a los elementos de existentes para tenerlo como probable autor del hecho, la existencia de los peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación, los antecedentes penales que tiene el imputado y las características gravísimas del hecho.

Por su parte, la defensora marcó que no existe peligro de fuga, ya que el imputado que regresó a la escena del crimen sabiendo a lo que se sometía. Si embargo, como no tiene un domicilio para ofrecer, solicitó que la preventiva no se extienda más que un mes.

Finalmente, el juez resolvió declarar legal la detención, autorizar la apertura de la investigación del hecho en base a la calificación esgrimida por el fiscal, “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” y dictar la prisión preventiva del imputado.