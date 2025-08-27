Este miércoles por la mañana, un incidente vial conmocionó a la comunidad política cuando la diputada nacional Rocío Bonacci, perteneciente al bloque La Libertad Avanza, sufrió un accidente automovilístico junto a su padre mientras se desplazaban hacia el Congreso de la Nación para asistir a la presentación del informe de gestión del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

El vehículo, un automóvil Nissan Sentra gris, que era conducido por un chofer asignado por la Cámara de Diputados, se despistó mientras circulaban por una ruta 9 en la zona del partido bonaerense de Ramallo.

Según las primeras declaraciones brindadas por José Bonacci, padre de la legisladora y dirigente del partido Unite —quien también fue concejal de la ciudad de Rosario—, el incidente ocurrió porque el chofer sufrió un episodio de somnolencia vinculado a la apnea del sueño.

“Se durmió el chofer, nos comimos una zanja y de milagro estamos vivos”, sintetizó José Bonacci en contacto con la prensa poco después del siniestro, que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves. “El chofer tuvo apnea, se durmió, pero no es la primera vez que sucede esto, en el sentido de que siempre tienen un manejo peligroso, a 160 kilómetros por hora”, agregó, expresando también preocupación por la velocidad y condiciones en las que se conducía el vehículo oficial.

A raíz del accidente, tanto Rocío Bonacci como su padre resultaron con heridas leves y algunos cortes, principalmente por los vidrios rotos del automóvil. Ambos fueron asistidos en un centro de salud en la localidad de Ramallo antes de ser trasladados al Hospital de Ramallo para una evaluación médica más completa. Según informó la policía local, las lesiones que presentaban no revestían gravedad, aunque la atención fue inmediata dada la circunstancia.

QUIÉN ES ROCÍO BONACCI

La diputada Bonacci, que había planificado participar de diversas actividades legislativas en la jornada de hoy en el Congreso, se sumó a la escena política nacional en 2023 bajo el paraguas del espacio La Libertad Avanza.

Su ingreso estuvo vinculado al trabajo conjunto que realizó años atrás, junto a su padre, en el partido Unite, que él lideraba en Rosario. Desde 2017 ambos estuvieron vinculados al espacio político encabezado por Amalia Granata, aunque con el tiempo la diputada se distanció y migró a La Libertad Avanza, fuerza liderada por Javier Milei.

Rocío Bonacci adquirió notoriedad pública en 2024, en particular, por protagonizar en marzo último una discusión muy acalorada en el recinto de la Cámara de Diputados con la legisladora Lilia Lemoine, en la que llegó incluso a arrojarle agua durante el debate.

La parlamentaria mantiene una postura pública muy firme en contra del aborto legal, causante de fuertes polémicas dentro y fuera del Congreso. Incluso impulsó un proyecto para derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, iniciativa que no fue acompañada ni siquiera por sectores afines dentro de su propio bloque.

Con información de 0223, editada y redactada por un periodista de ADNSUR