CÓRDOBA (ADNSUR) - Gerardo Gette, de 57 años, fue arrestado en la madrugada de viernes e imputado de homicidio calificado agravado por alevosía. Se lo acusa del crimen del médico Daniel Casermeiro, quien habría sido ejecutado pocas horas después de desaparecer el jueves 19 de este mes.

El detenido será indagado el lunes próximo y todo indica que el móvil del crimen sería una deuda económica, indicó La Nación.

Se debe recordar que la casa del hijo de Gette fue allanada el domingo pasado, después de que se encontrara abandonado el BMW blanco del médico.

Ese mismo día, el detenido escribió en su cuenta de Facebook críticas al procedimiento y definió al médico como un "amigo".

“Hoy estamos pasando una situación desesperante con la desaparición de mi amigo el Doc Casermeiro. A raíz de eso se realizan allanamientos, testimoniales, etc., lo cual me parece perfecto de parte de la policía y la Justicia, que hacen su trabajo. Pero es realmente triste para su familia y amigos la falta de seriedad de todos estos informantes de cuarta que se pelean por dar malas noticias. Hay que usar leyes penales para estos irresponsables!!!", indicó.

El ginecólogo era el principal accionista del Sanatorio Argentino y la principal hipótesis sobre la que se trabajó estuvo relacionada a cuestiones financieras, teoría que se reforzó cuando en su auto fueron encontrados $8.000.000 y algunas piezas de oro.

El vehículo apareció en un camino de tierra en medio de un campo de maíz. Esa madrugada había llovido en esa zona, pero el BMW estaba limpio y los investigadores entienden que fue "plantado".

Cerca de allí y de la balanza de pesaje de camiones que había comprado junto al detenido apareció el cadáver.