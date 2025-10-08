Celeste Magalí González Guerrero, una de los nueve detenidos por el triple femicidio con sello narco en Florencio Varela, reveló que dos de las víctimas “le robaron 30 kilos de cocaína” a Lázaro Víctor Sotacuro y señaló Miguel Ángel Villanueva “mató” a una de ellas con un “destornillador” y “le aplastó la cara con un fierro”.

Conforme al escrito de 17 páginas que accedió la agencia Noticias Argentinas, la acusada indicó que el hombre de nacionalidad boliviana estaba “por encima” de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, en una red de venta de drogas.

“Le robaron 30 kilos de cocaína al ‘Duro’. Dos de las chicas fueron, sé que una era Brenda, pero la otra no se quién fue. Aunque creo que la de 15 años no tenía nada que ver”, sostuvo González Guerrero en su ampliación de indagatoria ante el fiscal de La Matanza, Adrián Arribas, según informaron fuentes del caso a Clarín.

“Se mandó una cag...”: salió a la luz un audio que complica a uno de los detenidos por el triple femicidio

El “duro” sería Sotacuro, quién hasta el momento se lo había indicado como un simple remisero que ofrecía apoyo a la organización narco, pero que según el testimonio de la detenida tendría un rol clave en la banda.

La detenida también contó que vio el momento en el que las chicas llegaron a la vivienda donde luego fueron asesinadas y que se las veía contentas, reforzando la idea de que llegaron hasta allí engañadas.

MÁS DETALLES ESCALOFRIANTES

González Guerrero dijo que regresó a la vivienda a las 4 de la mañana y se topó con una escena de terror. Su pareja, Miguel Ángel Villanueva Silva (25), tenía sangre en sus manos.

La mamá de Morena reveló un dato macabro que habría desencadenado el triple crimen de Florencio Varela

"Me explica que cuando fue a la casa a dejar el parlante, cuando abrió la puerta, una de las chicas quiso salir corriendo como para escaparse y ante eso él agarró un destornillador que estaba a mano y un vidrio y mató a la chica que se quería escapar. Me dijo que la mató con el destornillador clavándoselo en el cuello y como seguía viva, fue al fondo a buscar un fierro y se lo aplastó en la cara", relató.

La imputada agregó otros detalles escalofriantes. “Miguel me dijo que a Brenda la mataron primero, luego a Morena y última a Lara. Mencionó que a la que le cortaron los dedos, estaban jodiendo con que uno de sus falanges se lo comió su perro Pantera”, aseguró.

Por último, confirmó que los crímenes se transmitieron en vivo. “Estaban haciendo una videollamada con quienes le dicen ‘Papa’ y ‘Lima’, este último custodio de ‘Papa’. Les mostraban como las mataban. Creo que fue a la primera y que ‘Papa’ y ‘Lima’ estaban en José C. Paz (...) No sé por dónde hicieron esa videollamada, ellos suelen usar una aplicación llamada Zangi”, declaró González Guerrero, según detalló Clarín.