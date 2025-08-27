Un operativo de emergencia de tres horas se desplegó este martes por la tarde en Paso Córdoba, Roca, luego de que una mujer de 47 años sufriera una lesión en una de sus piernas mientras realizaba actividad física en la zona de bardas.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:30, cuando Bomberos Voluntarios recibieron el llamado de alerta. Según informaron, la corredora sufrió una caída que le habría provocado una fractura de tobillo, lo que le impidió continuar por sus propios medios.

Acceso complicado y rescate a pie

Por tratarse de una zona rocosa y de difícil acceso, los bomberos debieron dejar el camión cisterna a un kilómetro y medio del lugar. Desde allí, cinco efectivos avanzaron a pie hasta la zona conocida como “sector de bajada de caballos”, donde finalmente hallaron a la mujer lesionada.

«Al llegar, encontramos a una mujer de 47 años con una lesión en una de las extremidades inferiores. El terreno impidió el ingreso de vehículos, por lo cual fue necesario trasladar a pie a la paciente hasta donde esperaba la ambulancia», detallaron desde Bomberos.

Traslado al hospital y estado de salud

Una vez asistida en el lugar, personal del SIARME estabilizó a la mujer y la trasladó en ambulancia hasta el hospital local para una evaluación más precisa. Fuentes vinculadas al operativo indicaron que la corredora presentaba una fractura en el tobillo producto de la caída.

En el operativo intervinieron Bomberos Voluntarios de Roca, Policía de Río Negro y el SIARME, quienes trabajaron de manera coordinada para completar el rescate alrededor de las 19:30.