Lo que comenzó como un sueño de libertad y aventura se transformó en una inesperada odisea. Juan Ignacio Uremovich y Romina Lukianczuk, una pareja de Comodoro Rivadavia, decidió hace casi cuatro años dejar atrás la rutina y lanzarse a recorrer el mundo sobre ruedas, con destino final Alaska.

Tras más de dos años de planificación, el 23 de octubre de 2021 partieron desde la concesionaria Fiorasi en su motorhome Iveco Daily, que se convirtió en su “casa rodante” y los acompañó en un extenso recorrido por gran parte de América.

La pareja cumplió uno de sus grandes objetivos en julio pasado, cuando finalmente llegaron a Alaska, el punto más septentrional del continente, tras recorrer miles de kilómetros y decenas de países. Sin embargo, justo cuando comenzaban el regreso hacia Argentina, la travesía dio un giro inesperado: sufrieron un accidente en una ruta remota que los obligó a detener su viaje.

“Volcamos nuestra casa rodante. Justo cuando estábamos comenzando el regreso, tuvimos un accidente que hace que nos quedemos varados en Alaska. La van volcó y cayó por un barranco de más de 20 metros. Nuestra querida Iveco sufrió mucho y ahora necesitamos repararla para regresar a casa”, contaron en sus redes sociales.

El problema mayor es que los repuestos necesarios para arreglar el vehículo no se consiguen en Alaska, sino únicamente en Europa o Sudamérica, lo que complica los tiempos y los costos para poder continuar la travesía. Mientras tanto, la pareja permanece varada en la región, buscando alternativas para poder reparar el motorhome que los acompañó en cada tramo del viaje.

Uremovich y Lukianczuk adelantaron que este domingo 28, a las 20 horas (hora argentina), realizarán una transmisión en vivo a través de YouTube, donde contarán en detalle lo ocurrido, cómo atraviesan esta experiencia lejos de casa y cuáles son los próximos pasos para poder regresar a Comodoro.

La historia de esta pareja refleja el espíritu aventurero y la resiliencia frente a la adversidad. Lo que empezó como un proyecto para escapar de la monotonía hoy se convirtió en un desafío mayor: reparar su casa rodante en medio del norte más inhóspito del continente para volver a su tierra natal.

Cómo ayudar

UNA AVENTURA SOBRE RUEDAS

Romina y Juan son de Comodoro Rivadavia. Ella es conocida en el hockey por su vasta trayectoria, que incluso la llevó a ser convocada para la Selección Argentina de Hockey Pista Sub17. En la actualidad trabaja como contadora en el Hospital Alvear, luego de un paso por el Hospital Regional. Él, en tanto, es licenciado en Gestión Ambiental y hasta hace dos años tuvo una popular cervecería de la calle Necochea, uno de los primeros locales que se animó a tirar cerveza antes de que se convierta en un boom.

Precisamente, fue en ese local donde hace tres años y medio el flechazo pegó. Si bien se conocían desde chicos, por amigos en común, la cervecería fue testigo de cómo nació el amor entre ellos.

Por ese entonces, Juan, hijo de un conocido mueblero de la ciudad, ya había viajado por el mundo, viviendo en Australia y Estados Unidos, donde trabajó de todo, desde la industria de la fruta hasta restaurantes. Así, entre charlas, paseos y sueños surgió la idea de viajar juntos, sin saber, que un vehículo iba a cambiar todo, tal como recuerda Romina.

“Me acuerdo que en 2019 empezamos a analizar diferentes opciones de viaje. Habíamos pensado ir a Nueva Zelanda o Australia por un año, pero como convivimos con dos perros se nos complicaba la situación. Y ese año él empezó a trabajar con el transporte de cargas con el furgón, (un Iveco Daily 55c16) y cuando yo lo ví se me despertó un viejo sueño, que era viajar en motorhome”.

Cuenta Romina que cuando le dijo “sueño” a Juan, él ya estaba preparando la lista de pendientes para organizarse. Es que para él la idea fue una invitación a soñar y cada mañana, cuando se subía al furgón, para viajar de Comodoro a Caleta Olivia, imaginaba como podía quedar remodelado a casa. “Era imaginarme viajando con el furgón. Entonces, era como que todo el tiempo alimentaba el sueño hasta que empezamos a cranear de esa manera”, dijo a ADNSUR a la distancia.

En enero de 2020 la pareja decidió que era momento de acelerar a fondo en busca de su sueño y comenzaron con la construcción del motorhome con un especialista de Córdoba. Cuenta Romina que el día que hicieron el pago de la primera cuota se dieron cuenta que no iba a ser un viaje de dos sino de cuatro, y así nació “Van de a 4”, como se denomina el proyecto en las redes sociales.