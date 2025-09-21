Durante la noche del viernes, un grupo de inspectores municipales fue atacado por una mujer mientras llevaban a cabo un operativo de control de alcoholemia en Bariloche. El hecho, que fue registrado en video, dejó a las trabajadoras municipales con diversas lesiones.

Brenda Morales, secretaria general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (Soyem), detalló que el caso ocurrió en la intersección de las calles Moreno y Otto Goedecke.

Morales indicó que la agresora, en evidente estado de ebriedad, empujó a una de las inspectoras al suelo, lo que provocó que ambas resultaran golpeadas, sufriendo heridas en las rodillas y el cuello. “Desde temprano nos pusimos en contacto con la compañera para saber cómo se encontraba”, afirmó.

Controles suspendidos y reclamo por mayor seguridad

A raíz del violento episodio, el sindicato informó que se suspenderán los controles de alcoholemia durante la jornada de hoy, como medida preventiva. Morales explicó que la decisión busca resguardar la integridad del personal: “No podemos permitir que los inspectores trabajen sin garantías de seguridad. Ya hemos tenido casos anteriores de agresiones y ahora vuelve a ocurrir”.

Asimismo, la dirigente sindical insistió en la necesidad de contar con presencia policial durante los operativos. Según comentó, al momento del ataque no había efectivos policiales en el lugar, y los inspectores debieron enfrentar la situación por sus propios medios.

Preocupación por el aumento del consumo de alcohol al conducir

La referente también alertó sobre el creciente problema del consumo de alcohol al volante en la ciudad. “Todos los días se retienen vehículos y lejos de disminuir, los casos van en aumento. Los inspectores cumplen con su tarea, pero la situación se vuelve cada vez más difícil”, señaló.