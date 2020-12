COMODORO RIVADAVIA (ADSNUR) - Este lunes en el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia, la edil Ana Clara Romero fue insultada y maltratada por Gastón Ergas, el empresario que opera los cines de la ciudad. Por este accionar, Romero lo denunció ante el Ministerio Público Fiscal. "Era una agresión detrás de otra, permanentemente descalificando. Hice la denuncia en la Fiscalía. Todos se llenan la boca hablando de violencia de género y después pasan estas cosas. No nos podemos quedar callados", sostuvo Romero.

"El tipo lo que quería era agredirme. La verdad que me dio mucha bronca, no estoy acostumbrada a recibir maltrato, tengo muy claro que no tengo porque tolerarlo, y la verdad te genera mucha impotencia cuando una persona empieza a decir cosas libremente", expresó la concejal en diálogo con Radio Del Mar.

La agresión se dió dentro del recinto del Concejo Deliberante, y generó el repudio de todo el bloque de Juntos por el Cambio y del presidente del órgano legislativo.

“La investidura del edil no debe estar sujeto a maltrato y menos dentro del ámbito del Concejo Deliberante que es la caja de resonancia de las diversas visiones e intereses de la ciudad, los que deben ser saldados en un marco de diálogo, debate y respeto.”— Othar Macharashvili🤠 on Twitter Link Othar Macharashvili🤠 on Twitter

"Ergas tiene un enojo personal conmigo. Puedo pensar a qué responde, pero no lo tengo muy claro", apuntó Romero, y remarcó que "al Concejo uno va a trabajar los proyectos. Yo insistí mucho con este tema. El concejal Vleminchx había dicho que iba a llevar a alguien de Cameco. (Ergas) no dijo nada durante la reunión y sobre el final cuando le dan la palabra empezó con una serie de improperios".

"Era una agresión detrás de otra, permanentemente descalificando. Todo lo que se puede decirle a alguién me lo dijo a mi", señaló.

Por esto, Romero indicó que lo denunció "en la Fiscalía. Todos se llenan la boca hablando de violencia de género y después pasan estas cosas y no nos podemos quedar callados".

"Si trata a una mujer así en el ámbito del Concejo, que hará en la calle", sintetizó la edil.

Desde el bloque de concejales de Juntos por el Cambio repudiaron el accionar del empresario Gastón Ergas y criticaron a otros concejales que fueron testigos pasivos de la escena, recordado además que Ergas fue candidato a concejal del Frente de Todos.

"En un tono totalmente violento se refirió a su trabajo como concejal, atacó a su familia, y vertió una serie de acusaciones sin fundamento extendiendo su alcance a los demás concejales de nuestro bloque", indica la nota de repudio difundida por los ediles de Juntos por el Cambio.

"Ese tipo de conductas no pueden ser pasadas por alto", reparcan, y apuntan que "toda práctica violenta debe ser erradicada y el Concejo Deliberante no puede adminit la violencia y el maltrato".