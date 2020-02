COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Una vecina de Comodoro fue víctima de una estafa telefónica. Un joven se hizo pasar por su nieto y le dijo que debía cambiar su plata en el banco. Finalmente le robaron 39 mil pesos.

Rosa tiene 69 años y el miércoles 29 de enero radicó una denuncia, luego de ser víctima de una estafa bajo la modalidad conocida como “Cuento del tío”.

Cerca de las 14 horas recibió una llamada de un joven que se hizo pasar por su nieto, y le dijo que debía cambiar su plata en el banco. Luego de una hora, llegó hasta su casa un hombre que le dijo ser amigo de su nieto y ella le entregó, según lo acordado, 39 mil pesos en efectivo.

La mujer que vive en la Avenida Rivadavia relató cómo sucedió la estafa. “Llamaron a mi mamá primero, pero ella cortó porque no entendió bien. Después llamaron de nuevo, se hizo pasar por un nieto, dijo que tenía la voz tomada con carraspera, yo realmente pensé que era mi nieto, no se cómo sacaron la voz y si lo conocen o no”, indicó.

Asimismo, Rosa contó que su supuesto nieto le preguntó si tenía billetes guardados en la casa para que se los entregue y él pueda cambiarlos en el banco, ya que había un problema con la numeración de los mismos. “Le dije que tenía la plata que había cobrado esta mañana, me dijo por qué no me pasas la numeración para poder cambiarlos”, explicó a Canal 9.

La mujer aclaró que el joven le decía que estaba en el banco: “Yo le creía, me hablaba con tanta naturalidad. Me dijo no le digas nada al abuelo, que quede entre nosotros”. Fue así, que en menos de una hora, un hombre que dijo ser amigo de su nieto pasó por su casa y ella le entregó los 39 mil pesos.

Luego llamó a su hijo y allí verifico que se trataba de una estafa, ya que él venía viajando junto a su familia desde El Bolsón.