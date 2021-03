Una comodorense denunció discriminación en la Fuerza Aérea: no la aceptaron por ser celíaca . Foto ilustrativa

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Una joven comodorense denunció discriminación en la Fuerza Aérea y afirmó no la aceptaron por ser celíaca. “Se referían a mí no por mi nombre, sino que me llamaban la celíaca", relató. La diputada Provincial María Andrea Aguilera y el diputado Nacional Gustavo Menna mantuvieron este lunes una comunicación virtual con Aldana, quien sufrió discriminación en el Instituto de Formación Ezeiza de la Fuerza Aérea Argentina.

Según relató Aldana, inició su proceso de admisión a la Fuerza Aérea y durante el mes de febrero de este año, rindió los exámenes teóricos y de aptitud física, los cuales fueron aprobados con un buen promedio; y evaluaciones médicas que definirían su aptitud para el ingreso al Instituto.

La primera impresión que le generó el contacto con quienes la recibieron fue de “absoluta desinformación”, lo que luego se vio reflejado en el trato cotidiano en lo que duró su estadía. Entre otros puntos que ella señaló, y que la hicieron sentir discriminada, fue la forma en la que los superiores se referían a ella, producto de su celiaquía. “Se referían a mí no por mi nombre, sino que me llamaban ‘la celíaca’, y así fue durante toda la estadía. Me hacían saber su molestia recurrente por la necesidad de requerir comida sin gluten, producto de mi condición”, dijo.

Y afirmó que además del trato discriminatorio que recibió durante los días que permaneció en el Instituto, relató que, posterior a ello, recibió una notificación vía correo electrónico en la que, después de su evaluación médica, la calificaban como “no apta Celiaquia” y, por lo tanto, “corresponde a la separación del proceso de selección para el ingreso al Curso Regular para Aspirantes a Cabos”.

El Diputado Nacional Gustavo Menna se comprometió a avanzar en conjunto con la denunciante en una presentación en el Congreso de la Nación, de igual manera que la Diputada de la UCR, María Andrea Aguilera, lo hará en la Legislatura Provincial. Esto se suma a la presentación realizada esta semana por los Diputados Pagliaroni y la propia Aguilera, a la que también suscribió el Diputado Menna, dirigida al Ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi.

En la nota, se detalla que “la celiaquía es una enfermedad crónica, consecuencia de la intolerancia inmunológica y permanente al gluten. El pronóstico de la enfermedad es positivo cuando existe un diagnóstico y se pueden adoptar medidas nutricionales que, básicamente, apuntan a una dieta libre de gluten”. Es por ello que califican, que se trata de “una enfermedad crónica de tratamiento controlado que propicia al paciente normalidad en el desarrollo de su vida”, y por lo tanto, “en el marco de lo expuesto inicialmente, la decisión adoptada por el Cuerpo Médico de la Fuerza Aérea Argentina resulta de carácter discriminatorio y no recepta los avances científicos en la materia”, dicen los Diputados.

Aldana ha decidido no continuar con el proceso de ingreso, pero decidió hacer pública esta situación para que “no le suceda a nadie más”, y dice “pude haber sido yo la primera, pero puede pasarles a muchos más aspirantes, y es por ello que decidí no quedarme callada”.

Pero los diputados avanzarán en presentaciones en el ámbito nacional y provincial, además de haberle solicitado al Ministro que “se tomen acciones urgentes tendientes a la erradicación de todo tipo de discriminación por el motivo que fuere, que impida a un ciudadano argentino contar con iguales oportunidades”, principios que surgen de la propia Constitución Nacional y Tratados Internacionales de igual jerarquía.