Un estremecedor caso de violencia intrafamiliar salió a la luz en las últimas horas en el barrio Huaico Hondo de la capital santiagueña, donde una mujer dedicada a la catequesis fue arrestada tras ser denunciada por su propio hermano por el prolongado y brutal maltrato físico y psicológico hacia su hijo de apenas 8 años.

La denuncia, radicada ante la policía local, reveló que la mujer sometía al menor a agresiones constantes con palos de escoba, además de actos humillantes y sanciones crueles que incluyen obligarlo a arrodillarse sobre granos de maíz y amenazas directas de cortarle la lengua si contaba a alguien lo que sufría dentro de su hogar. Además, lo obligaba a comer su propio excremento.

Precisamente, fuentes judiciales indicaron que el caso está caratulado provisoriamente como “lesiones leves calificadas por el vínculo y amenazas”.

Elecciones legislativas 2025 en Argentina: uno por uno, los candidatos de todas las provincias

Según explicó el tío del niño a las autoridades, el día anterior a denunciar formalmente los hechos, encontró al pequeño llorando desconsoladamente en su casa, donde convivía con su hermana (la presunta agresora) y su niño. Al ser interrogado, el menor contó entre sollozos que su madre lo había golpeado antes de salir rumbo a la iglesia y le suplicó ayuda.

El relato del familiar pone en evidencia un patrón sistemático de violencia. El médico policial, tras la revisión del niño, constató numerosas lesiones compatibles con golpes de cinturón o correa ubicadas en gran parte de su cuerpo. Además de las evidentes marcas físicas, el menor presentaba signos de miedo extremo y estrés, como el episodio reportado en la denuncia en el que perdió el control de sus esfínteres ante la situación de abuso.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

Más allá del testimonio del tío, quien está colaborando activamente con la investigación, el caso también se sustenta en grabaciones que éste realizó con su teléfono celular, en las que se habrían capturado varios episodios de violencia en el entorno familiar. Estas pruebas serán clave para definir el avance de la causa y la imputación definitiva contra la mujer.

La imputada fue detenida por la policía tras la denuncia y se ordenó que permaneciera detenida preventivamente al menos por 15 días mientras se sustancia la investigación penal preparatoria. La fiscal que lleva adelante la causa, Mariela Judith Díaz, pertenece a la Unidad Fiscal de Género y Violencia Intrafamiliar para la Circunscripción Capital y está centrando sus esfuerzos en esclarecer el grado y las consecuencias del maltrato y en garantizar medidas de protección para el menor.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

Con información de Diario Panorama, editada y redactada por un periodista de ADNSUR.