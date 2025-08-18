Los agentes de la División de Seguridad Rural Sarmiento demoraron, la tarde del domingo, a una camioneta por segunda vez, por trasladar una considerable cantidad de carne producto de la caza furtiva en campos aledaños. El conductor confesó no tener ningún tipo de documentación para realizar esta actividad.

El hecho ocurrió cerca de las 19:20, cuando los agentes realizaban patrullajes preventivos por caminos rurales y observaron una camioneta Toyota Hilux que, a simple vista, transportaba en los asientos y en su caja una gran cantidad de carne vacuna y ovina.

También encontraron en el interior del vehículo un rifle del cual el conductor admitió que no tenía papeles, así como un cuchillo de carnicero y una chaira para afilar.

Como dato llamativo, según quedó asentado en el parte policial, el vehículo ya había sido demorado en una anterior oportunidad transportando carne de forma ilícita.

Las autoridades dieron conocimiento al fiscal de turno del secuestro de la carne y el arma de fuego. Los efectivos dejaron constancia de que el juez de Faltas no atendió el teléfono; por lo que respecta a la carne, se dio aviso a Bromatología para determinar el destino de la misma.

Se autorizó que la carne sea entregada para consumo animal, pero no humano, por no contar con las normas de transporte e higiene exigidas, según publicó Jornada. Lo incautado será donado a la protectora de animales en presencia de un testigo civil.

¿CUÁLES SON LAS PENAS POR ABIGEATO EN CHUBUT?

En Chubut, el abigeato, o robo de ganado, se castiga con penas que pueden variar entre dos y diez años de prisión , según el Código Penal. Las penas específicas pueden aumentar si se cumplen ciertas agravantes. Penas y agravantes: