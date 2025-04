La grabación de una cámara de seguridad registró una inquietante situación que dejó al descubierto un fenómeno paranormal. El hecho ocurrió en México, y el video rápidamente se viralizó a través de las redes sociales. ¿Quién es el charro negro?

La cuenta en TikTok @platicameunahistoria fue la encargada de publicar la aterradora filmación que tuvo lugar el pasado 1 de abril, cerca de las 00:51 de la madrugada.

En la filmación, que rápidamente se viralizó, se observa el fuerte ruido de un galope que comienza a aumentar cada vez más.

Después de algunos segundos, la cámara capta a un “jinete fantasma” arriba de su caballo mientras pasaba a toda velocidad por la calle. Al rato, el ruido del galope desapareció.

“¿El ‘Diablo’ en Tetecala? Hoy a la 1 de la mañana se escuchó un caballo galopar. Al revisar las cámaras, esto se ve. ¿Estamos ante la presencia de un espectro?”, escribieron en la descripción del video que llegó a 4.7 millones de reproducciones y 403 mil “me gusta”, según publica TN.

Los comentarios no se hicieron esperar, como de costumbre y muchos señalaron que se trataba de un ser del folclor mexicano. “Es el ‘Charro negro’”, “Pónele música alegre para que no dé miedo”, y “A ese caballo no se le ve pelaje, solo los huesos”, escribieron.

¿QUIÉN ES EL CHARRO NEGRO?

El Charro Negro es una leyenda del folclor mexicano que, según la tradición popular, es un hombre alto, apuesto, elegante, de impecable traje negro compuesto por una chaqueta corta, una camisa, un pantalón ajustado y un sombrero de ala ancha. Deambula por las noches en las calles de México sobre el lomo de un caballo enorme y de color azabache.

Según la leyenda, proviene del estado de Jalisco, sin embargo, se ha dicho que ha habido apariciones en diferentes partes de México. Y está relacionado con el diablo, aunque múltiples escritos afirman que su aparición data de la conquista de México por fuentes indígenas y se trata de una entidad justiciera que castiga a los avariciosos.

También es de inspiración cultural mexicana para la literatura internacional.