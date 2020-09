CHILE (ADNSUR) - La fiscalía del municipio chileno de Linares, en el sur de Santiago, ha interpuesto este martes una denuncia contra una mujer por presuntamente desalojar a su madre de 88 años en plena cuarentena por la pandemia de coronavirus.

De acuerdo con el portal Linares En Línea, la mujer mayor, identificada como Adriana, había sido objeto de una denuncia que se viralizó en las redes sociales con una imagen de ella y una maleta abandonadas en la calle.

Otra de las hijas de la mujer, identificada como Alejandra Marchant, dijo al portal de noticias chileno que cree que todo es parte de una estafa.

“Creíamos que todo estaba bien, pero ahora nos enteramos que en diciembre de 2019, ella (Fernanda) engañó a mi madre para que le diera los derechos de la casa, quedando a su nombre”, explicó la mujer a Linares en Línea.

Alejandra explicó que su mamá no está bien mentalmente y que está segura de que su hermana la engañó para quedarse con la casa.

Por su parte, el alcalde de la comuna, Mario Meza, citado por Bío Bío, dijo el viernes que visitó a “la señora Adriana, quien el día de ayer fue echada de su hogar por su hija, esto, sumado a las pésimas condiciones de cómo estaba siendo tratada refleja la lamentable realidad de muchos adultos mayores de nuestra comuna”.

“Como Municipio no vamos a permitir que vulneren sus derechos, ellos son la fuente de la experiencia y se merecen todo el respeto, no solo de sus hijos y familiares, si no de todos los linarenses”, añadió.

Meza agregó que el municipio “va a reunir todos los antecedentes judiciales y nos querellaremos respecto de quienes ejercieron violencia intrafamiliar en contra de ella, además la apoyaremos a ella y su familia con todo lo que soliciten para mejorar la calidad de vida de Adriana”.

Por su parte, desde el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), Patricia Labra, coordinadora general, detalló al mismo medio que “efectivamente los vecinos denunciaron que se encontraba en la vía pública” y apuntaron contra la hija de la señora.

“Nosotros como Senama cuando nos enteramos del caso nos pusimos en contacto con el municipio y nos señalaron que la adulta mayor había pasado menos de una hora en la calle y que había sido acogida por una vecina”, explicó y añadió que “se gestionaron de inmediato todo lo que son controles de salud y las redes de apoyo”.

Patricia indicó que durante este lunes se reunieron “como Senama en conjunto con el alcalde, un equipo multidisciplinario del municipio, la abogada defensora mayor de Senama y familiares de la adulta mayor”.

“Se nos ratificó que la adulta mayor se encuentra al cuidado de otra de sus hijas actualmente y se va a trasladar en los próximos días a residir con ella a la comuna de Maipú (…) Ella tiene redes familiares presentes que son otras hijas”, adujo.

Fuente: Infobae