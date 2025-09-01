Un preocupante episodio de agresión verbal y amenaza tuvo lugar en una institución educativa de Santiago del Estero, cuando una estudiante de la carrera de Lengua y Literatura denunció a un profesor por haberla intimidado y confrontado de manera violenta el pasado jueves por la noche.

La joven, de 28 años y residente del barrio Mariano Moreno, acudió a la Comisaría Sexta para realizar la denuncia luego de una tensa situación que vivió mientras cursaba en el Instituto de Educación Superior (IES) N° 8 "Ángela Capovilla de Reto", cuya sede funciona dentro de la Escuela Normal Superior General Manuel Belgrano.

Según consta en la denuncia policial, la estudiante se encontraba finalizando la clase alrededor de las 20:30 horas cuando el docente, identificado con el apellido Castillo, comenzó a increparla por el tono con que le respondía, elevando la voz y lanzándole insultos. En un momento crítico del altercado, el profesor le advirtió: "Tené cuidado cuando te dirijas a mí, no me levantés el tono, fijate lo que decís, vas a terminar mal".

Ante esta intimidación, la estudiante expresó que se sentía amenazada, lo que fue respondido por el profesor con un nuevo mensaje intimidante: "Sí, tené cuidado".

De acuerdo con el testimonio de la víctima ante los uniformados, la situación de tensión escaló cuando Castillo se acercó a ella y se puso frente a su rostro, apoyando su nariz contra la de ella, en un gesto que la joven calificó de confrontación física que la hizo sentirse aún más amedrentada.

Por el momento, no se han conocido detalles específicos sobre los motivos que desataron esta conducta violenta por parte del educador. Frente a la gravedad del hecho, los agentes policiales se comunicaron con la fiscal de turno, Natalia Malachevsky, quien dispuso una serie de medidas para investigar el caso, incluyendo que la joven se presente en el Ministerio Público para ratificar su denuncia.

La comunidad educativa y autoridades organizativas del IES N° 8 "Ángela Capovilla de Reto" no emitieron aún declaraciones oficiales sobre el incidente, mientras se aguarda el avance de la investigación.

Con información de El Liberal, editada y redactada por un periodista de ADNSUR