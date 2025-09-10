Momentos de extrema tensión se viven en la localidad de La Paz, Mendoza, donde una alumna de 14 años ingresó a la escuela 4.042 Marcelino H. Blanco con un arma de fuego y efectuó al menos tres disparos.

La situación generó pánico entre estudiantes, docentes y familias de la comunidad educativa. En redes sociales comenzaron a circular videos en los que se observa a la adolescente caminando con una pistola en la mano, mientras que en otro registro se escuchan estruendos provenientes de un aula.

Según informaron medios locales, la alumna permanece atrincherada dentro del establecimiento. Ante esto, un helicóptero del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) partió desde la Base Cóndor hacia la zona para colaborar con el operativo.

Desde el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE se emitió un comunicado en el que pidieron a la población “abstenerse de concurrir a las inmediaciones de la escuela Marcelino Blanco de La Paz, en el marco de una situación donde debe primar la seguridad y el respeto al interés superior de la niña involucrada y su contexto”. Además, remarcaron que “está trabajando el comité de crisis con profesionales y equipos especialistas, y cualquier alteración externa podría tener consecuencias graves”.

En paralelo, se montó un amplio operativo policial y se evacuó a los alumnos del establecimiento. En diálogo con C5N, el periodista Ignacio Tula señaló: “Sigue negociando personal del grupo GRIS para tratar de que se entregue, que entregue el arma reglamentaria que, en principio, habría sustraído a su padre, quien se desempeñaría en las fuerzas policiales de la provincia de San Luis”.

Uno de los videos que trascendió muestra a un efectivo policial dentro del colegio intentando calmar a la joven. “Déjala un minuto en el piso, así podemos hablar”, le dice el agente. Instantes después, se escucha un disparo, seguido de gritos y expresiones de angustia como “¡No, corazón, no!”.

La situación mantiene en vilo a toda la comunidad de La Paz, mientras las fuerzas de seguridad continúan trabajando para resolver el conflicto sin que haya más heridos.

Según publica Infobae, la menor habría dicho que no va a negociar “hasta que entre la profesora Raquel”.

La adolescente sería hija de un comisario y, por eso, se cree que el arma que tiene sería propiedad de su padre.

Todos los estudiantes ya fueron evacuados del edificio. Gustavo Pinto, director del hospital local, detalló que varios tuvieron que ser atendidos porque estaban en estado de pánico y con mucho nerviosismo.

UN VIDEO

El violento episodio se desató en horas de la mañana en la escuela Marcelino Blanco, ubicada en la localidad mendocina de La Paz, en el límite con San Luis.

Mientras las fuerzas de seguridad intentan contener a la adolescente, una de las hipótesis que más fuerza tomó en las últimas horas está vinculada a un video que habría circulado recientemente en su entorno escolar.

Según pudo saber TN a partir de charlas con padres y allegados a la institución, la joven habría sido víctima de burlas y hostigamiento por ese material. “Hace una semana le hacían bullying por un video”, señalaron en conversaciones privadas.