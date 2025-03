Una joven jugadora de hockey denunció una serie de abusos durante un ritual de iniciación en el Club Alemán de Mendoza. Los hechos ocurrieron en 2023, cuando la adolescente tenía 16 años y ahora la justicia investiga las circunstancias.

Según la denuncia, sus compañeras la hicieron vivir situaciones degradantes, como desnudarse, hacer juegos humillantes y completar consignas sexuales. También contó que, mientras realizaba esas prácticas aberrantes, la filmaron con un celular sin su consentimiento, según publica TN.

Si bien la familia de la jugadora había decidido resolver de forma interna con la institución, desde el club prefirieron que el hecho sea investigado por la Justicia, y por ello, se realizó un presentación judicial ante la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual.

LA DECLARACIÓN:

La denunciante, que en ese momento tenía 16 años, fue citada a declarar para así poder ratificar la denuncia. Allí, relató, que todo ocurrió en 2023, en el baño del club, donde la habrían obligado a ella y a otras deportistas a desnudarse de la cintura para arriba. Luego -sostiene la denuncia- le hicieron ponerse un “top creativo”, caminar como perros y cumplir consignas sexuales.

También les vendaron los ojos con toallitas femeninas, les habrían metido salchichas en la boca y les colocaron una morcilla en la zona genital, encima de la calza de deporte.

“Días antes de la bienvenida, una de las líderes me preguntó si era virgen. Ese mismo día, el del ritual, cuando me estaba duchando, me quitaron la toalla y una decía dale, dale, que te queremos ver la c...”, detalló la joven en diálogo con Los Andes.

Después les ordenaron que se pusieran “en cuatro patas” y fueran hacia otra parte de los baños. Entonces, una de las mujeres dijo: "Mordé este hueso; ahora sos un perro“, mientras otras hacían comentarios de índole sexual. Allí fue cuando le colocaron el embutido. “Yo moví la morcilla porque me daba asco que tocara mis genitales y ellas me decían que me deje”, contó.

“Yo estaba muy incómoda con la situación. Me sentí vulnerable, humillada, y sentí tanto miedo de que reaccionaran mal si les decía que me quería ir, que no podía hablar. Una hora y medio riéndose de mí, mientras decían hasta cosas de mi mamá”, recordó.

“La he pasado muy mal, me quedé sola. Fui a declarar 50 veces, mis papás dejaron de trabajar para acompañarme, tenía que dejar el colegio, cada vez tenía que revivirlo, con detalles específicos”, sostuvo.

Finalmente, aseguró que el objetivo de lo que sucedió es “que no se repita y que haya consecuencias, todo ha recaído en mí que soy la víctima”, contó.

