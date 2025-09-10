Un adolescente de 14 años asesinó a puñaladas a su vecina, una mujer de 26 años, la tarde del martes en la localidad de Concordia, en Entre Ríos. La familia de la víctima denunció que había antecedentes por un conflicto de larga data entre ambas familias. El menor se encuentra bajo resguardo de la justicia.

El hecho ocurrió la tarde del martes en el barrio Llamarada, a partir de una discusión en plena vía pública que involucró a las familias Priette y Sampietro, las cuales ya registraban antecedentes de conflictos previos.

Según publicó Cadena 3, y de acuerdo con los testimonios, la discusión fue subiendo de tono hasta tornarse muy violenta. En ese contexto, la menor identificada como A.E.P. agredió con un arma blanca a Jésica Noemí Bravo, provocándole una herida mortal en el pecho. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Delicia Concepción Masvernat; sin embargo, y pese a los esfuerzos médicos, no lograron salvarle la vida.

Vecinos del barrio expresaron su sorpresa y preocupación, y señalaron que los conflictos entre ambas familias no eran nuevos, aunque jamás habían escalado a un desenlace de tal gravedad.

El jefe departamental de la Policía de Concordia, José María Rosatelli, confirmó los antecedentes conflictivos entre ambas familias. “Ya habían existido peleas anteriores; incluso en los últimos dos meses hubo dos o tres denuncias por amenazas verbales y agresiones, que fueron elevadas a la fiscalía”, dijo.

Tras la confirmación del fallecimiento de la víctima, la menor quedó a disposición del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF) y se dispuso una guardia permanente en la zona para evitar nuevos incidentes.

Sheila Bravo, hermana de Jésica, subió un video a sus redes sociales donde expresó: “Hace dos meses venimos con denuncias con una menor que me tiene cansada, que me ha pegado y que yo, por ser mayor, nunca pude defenderme porque me iban a meter presa”.

“Hoy recién nos atienden después de tantas denuncias que se podían haber evitado. Mi hermana estaría viva si se hubiese actuado antes”, manifestó. La causa, por el momento, quedó a cargo de los fiscales Natalia Conti y Martín Núñez.