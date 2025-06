Un incendio en una casa durante la madrugada del domingo en la ciudad de Trelew dejó a una pareja hospitalizada con graves quemaduras en el cuerpo. El hombre y la mujer debieron salir de entre las llamas para escapar del departamento ubicado en un primer piso. Además, se registraron importantes daños en la propiedad.

El hecho ocurrió alrededor de las 03.00 horas, en un departamento ubicado en un primer piso sobre la intersección de las calles Tupungato y David Lloyd John del barrio La Caja. La pareja fue sorprendida por el fuego mientras dormía y logró escapar cruzando las llamas.

Al llegar al lugar, los bomberos se encontraron con un incendio generalizado que afectaba principalmente la cocina y el living-comedor. Tras 40 minutos de trabajo, lograron controlar y extinguir las llamas.

La construcción, que tenía techo de machimbre y otros elementos de madera, sufrió daños importantes, al igual que el mobiliario interior.

El jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios, Cristian Otero, informó a Canal 12 que tanto el hombre como la mujer fueron trasladados de urgencia al Hospital zonal de Trelew por vecinos. Ambos presentaban quemaduras graves, con un 60 % y un 40 % del cuerpo afectado, respectivamente.

Durante el domingo al mediodía, los bomberos regresaron al lugar debido a que el temporal de viento estaba provocando la caída de escombros y chapas, por lo que procedieron a asegurar la zona. Aún se trabaja en el establecimiento de las circunstancias que se produjeron del voraz incendio en el lugar.

Un incendio de gran magnitud ocurrido durante la madrugada de este domingo en una vivienda del barrio Pujol de Puerto Madryn dejó como saldo a dos hombres internados en terapia intensiva, con quemaduras severas y lesiones respiratorias.

Según informó la Policía, al momento del arribo del personal de la Comisaría Segunda, un grupo de vecinos intentaba contener el fuego con baldes de agua y mangueras, en un intento desesperado por ayudar a los ocupantes del lugar.

En el interior del domicilio fueron hallados dos hombres de 25 y 32 años, quienes presentaban quemaduras en distintas partes del cuerpo.

