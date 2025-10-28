Un accidente vial ocurrido este lunes por la mañana en la Ruta 40, a la altura de Chacayco, en el norte neuquino, terminó con la vida de Hugo Méndez, veterano de la Guerra de Malvinas. Según los primeros informes, el vehículo volcó tras despistarse y cayó a una hondonada de unos 200 metros, provocando el fallecimiento de Méndez en el acto.

Personal policial y bomberos trabajó en el lugar para rescatar el vehículo y asegurar la zona, complicada por la pendiente y la falta de visibilidad. Las causas del siniestro aún se investigan, aunque no se descarta que el conductor haya perdido el control en una curva.

Homenaje con honores

Méndez, oriundo de Cutral Co y vecino de Andacollo, será despedido con todos los honores en el Centro Cultural de esa localidad, en un acto organizado por la Intendencia y sus compañeros de armas de SOLCOyM (Soldados Convocados y Movilizados de la Guerra de Malvinas).

“Lo van a despedir con todos los honores en el Centro Cultural de Andacollo”, comunicaron sus compañeros tras la tragedia.

Recuerdo y dolor

La noticia conmovió profundamente a las comunidades de Andacollo y Cutral Co, donde lo recuerdan por su humildad y compromiso con la memoria de Malvinas. “Siempre presente con la bandera y con la palabra justa. Un compañero noble y comprometido”, escribieron allegados en redes sociales.

Desde la Municipalidad de Andacollo, emitieron un comunicado destacando su dedicación a la causa Malvinas y su participación activa en cada conmemoración. “Su partida nos duele a todos. Lo despedimos con la frente en alto y con gratitud por su inmenso legado: por Malvinas, la causa tan Argentina que nos hermana”, expresaron.

La Policía del Neuquén continúa con las pericias para determinar las causas exactas del accidente, evaluando factores como la adherencia del terreno y la pendiente de la zona.