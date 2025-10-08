Un vecino ayudó a detener a tres delincuentes que robaban en una vivienda de Comodoro

Tres hombres fueron detenidos este martes por la tarde en Comodoro Rivadavia luego de ser sorprendidos mientras robaban en una vivienda de la zona sur. La intervención policial se produjo tras el aviso de la propia damnificada, quien junto a un vecino logró retener a dos de los sospechosos antes de la llegada de los efectivos.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:45 este martes 7 cuando una mujer regresó a su domicilio y advirtió que la puerta de ingreso había sido violentada. Al ingresar, observó que tres hombres se encontraban adentro robando distintos elementos.

De inmediato, la víctima pidió ayuda a un vecino y ambos se comunicaron con la policía mientras intentaban evitar la huida de los delincuentes. Pese al riesgo de la situación, lograron retener a dos de ellos hasta la llegada de la patrulla.

Minutos después, personal de la Seccional Quinta arribó al lugar y detuvo a un hombre de 40 años que había sido retenido por la propietaria de la vivienda a unos 50 metros del domicilio, en las inmediaciones de la cancha “30 de Octubre”. En la misma zona, un vecino mantenía bajo control a un segundo sospechoso, de 25 años, detenido a unos 100 metros del lugar, en un descampado cercano.

Según informaron las autoridades, un tercer individuo había logrado escapar y se habría escondido en el sector donde se encuentra la antena del predio. Tras realizar un rastrillaje por la zona, la policía localizó al sospechoso —un hombre de 24 años— y procedió a su inmediata captura.

Los tres detenidos fueron trasladados a la dependencia policial, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia. La investigación continuará para determinar la participación concreta de cada uno en el hecho y si existen antecedentes relacionados con delitos contra la propiedad.