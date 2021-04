COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Un ex empleado de la Dirección del Registro Civil de Chubut demandó al Estado Provincial porque aseguran que lo echaron por ser homosexual y portar VIH. Inició una demanda en la que reclama que el Superior Tribunal de Justicia declare nulo el Decreto que dispuso su baja de la Planta Transitoria y que se lo reincorpore. También pide cobrar los salarios adeudados y indemnización de $ 500 mil por daño moral.

El trabajador cumplió funciones administrativas en la Dirección del Registro Civil y Capacidad de las Personas, y fue designado por decreto de 2014 en el Plantel Básico del Registro Civil Documentación Rápido de Comodoro Rivadavia, así lo informó Diario Jornada.

Según se conoció, el 5 de noviembre de 2014 fue trasladado al Registro Civil de Rada Tilly, y afirma que allí “debido a su declarada homosexualidad, comenzó a ser hostigado permanentemente por la jefa del Registro”. Asegura que fue discriminado y que la funcionaria le solicitó su renuncia, por lo que se negó y su superior le advirtió de manera personal, sin testigos: “Que no había problema, que ella se iba a encargar (de) que lo echen, porque no podía trabajar con homosexuales”.

En la demanda presentada por el hombre se indica que para sacarlo de la Planta Transitoria debió sustanciarse un sumario administrativo, que no existió. En cambio, su cese de servicios se tramitó en un expediente administrativo que vulneró “sus derechos de defensa, de debido proceso y a ser oído”. No lo despidieron por “razones de servicio”, como aseguró el dictamen de la directora de Recursos Humanos, sino por las acusaciones de la jefa. No había motivo estrictamente laboral para su desplazamiento.

El exempleado del registro civil reclama sus haberes caídos, argumenta “la garantía de estabilidad del empleado público, las cesantías ilegítimas, y el daño que provoca la privación del sueldo durante el tiempo que insume la búsqueda de una actividad remunerada”. Y sobre la indemnización por “severo daño moral”, asegura que su baja fue motivada “pura y exclusivamente por su condición de homosexual y portador del virus HIV (SIDA), en una evidente violación a la normativa”.

Por su parte, el STJ habilitó la instancia para analizar la validez del decreto y su reincorporación. Pero explicó que para decidir sobre los salarios caídos y una indemnización, debió hacer un reclamo previo al Estado, y si finalmente el demandante regresa a su cargo, recién entonces podrá exigir la cuestión económica. Al fallo sobre el caso lo firmaron los ministros Alejandro Panizzi y Mario Vivas.