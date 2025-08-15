La disputa entre conductores de taxis y choferes de Uber en Neuquén sigue aumentando en tensión, y este jueves se vivió un hecho alarmante en las inmediaciones del aeropuerto Presidente Juan Domingo Perón. Un taxista, visiblemente alterado, atacó con una barra de hierro a un vehículo que trabajaba con la aplicación, destrozando parte de su carrocería y agrediendo al conductor, quien sufrió una lesión en la mano al intentar detener la agresión.

El incidente ocurrió cuando el conductor de Uber llegó al aeropuerto para recoger a una pasajera que acababa de aterrizar. Al notar su presencia, el taxista —que formaba parte de los que habitualmente esperan en la zona de arribo— descendió de su vehículo con una barra metálica y comenzó a golpear violentamente el auto, al tiempo que insultaba al chofer.

Chile presentó a Argentina un proyecto millonario para modernizar un paso fronterizo clave entre ambos países

La situación fue contenida por personal de la policía aeroportuaria, que intervino rápidamente y demoró al atacante. En el lugar quedaron esparcidos restos del automóvil, incluyendo fragmentos de plástico, partes del espejo y otros daños visibles.

A pesar de la violencia del episodio, la lesión sufrida por el conductor de Uber no revistió gravedad. Sin embargo, el hecho generó preocupación entre los presentes y puso en evidencia el nivel de agresividad al que algunos conductores están dispuestos a llegar para oponerse a la presencia de la plataforma digital.

Desde la administración del aeropuerto, si bien no se emitió un comunicado formal, fuentes cercanas aseguraron que no existe exclusividad en el acceso a la terminal, por lo que cualquier vehículo puede ingresar para trasladar pasajeros, dado que no hay un sistema que otorgue prioridad a un tipo específico de servicio como taxis o remises.

Misterio en Neuquén: apareció una cruz gigante en el Parque de los Dinosaurios e investigan si se trata de un rito

Este nuevo acto de violencia refleja el grado de intolerancia creciente en algunos sectores del transporte, donde la competencia con las aplicaciones digitales está generando tensiones cada vez más peligrosas.