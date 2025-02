El domingo 9 de febrero se registró un robo en el barrio Santa Genoveva que involucró a un taxi de la empresa Ceferino. Sin embargo, lo más escalofriante de este delito ocurrió dos días después, cuando el taxista vinculado al hecho se presentó en la casa de la víctima, preguntando por ella. Este incidente aumentó el miedo y la angustia de una joven de 39 semanas de embarazo, quien relató la situación con gran preocupación.

"Vine a buscar a la chica que le robaron," dijo el hombre al presentarse en el domicilio. Aunque el taxista no llegó a hablar con la víctima, su presencia generó una alarma inmediata. La joven, visiblemente afectada, cortó la comunicación para llamar a la Policía. "Está acá, con mi mamá. Lo estoy viendo por la ventana. Vino a mi casa. Yo no lo puedo creer," expresó.

El robo ocurrió entre las 5:00 y 6:30 de la madrugada del domingo, cuando dos delincuentes llegaron al complejo de edificios ubicado en Colonia Alemana y Pehuen a bordo de un taxi. "Tenemos el número de la unidad, la patente, el nombre del titular," comentó la víctima, destacando que la empresa Ceferino opera frecuentemente en la zona.

El primer ladrón ingresó al patio interno del edificio y su cómplice atacó otro objetivo. Sin embargo, uno de los delincuentes regresó al taxi con el monopatín eléctrico de la víctima. En un video registrado, se observa cómo intentó meterlo en el vehículo, pero al no poder, lo llevó de pie mientras el taxista seguía esperando. Ambos se retiraron juntos.

Lo más inquietante fue la visita del taxista a la casa de la joven, lo que incrementó su sensación de vulnerabilidad. "Me siento muy vulnerable, muy expuesta, muy insegura," expresó, reflejando su temor no solo por el robo, sino por el proceder del conductor, que se presentó como si no supiera de los robos ocurridos a bordo de su unidad.