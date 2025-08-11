Un nuevo hecho de inseguridad volvió a sacudir a los trabajadores del volante en Comodoro Rivadavia, esta vez en el barrio Ceferino, en la zona sur de la ciudad, tras tomar un viaje y al llegar al lugar, negarse a llevar dos cubiertas, entendiendo que eran producto de algún tipo de robo. El taxista resultó golpeado y asaltado.

El grave hecho ocurrió este lunes, alrededor de las 5 de la mañana, cuando el taxista damnificado realizó un viaje hacia la calle Almafuerte al 3.100. En el lugar, los pasajeros “le quisieron cargar dos cubiertas”, relató Leonardo Farías a ADNSUR, señalando que esta situación generó la primera señal de peligro.

El taxista se negó, consciente de que “nadie podía cambiar cubiertas a esa hora y menos dos”. Fue entonces cuando la situación se volvió violenta y el asalto comenzó: “A partir de ahí, se originó lo que fue un asalto; lo golpearon y lo lastimaron”.

Sin embargo, el taxista ya previamente había activado al inicio del viaje el “protocolo” por el que sus compañeros que circulaban por la zona rápidamente se dirigieron hacia el lugar.

“Llegamos prácticamente cuando los asaltantes lo estaban agrediendo y se refugiaron en un domicilio”, añadió. Sin embargo, la tensión continuó, ya que “a la espera de la policía, salieron y hubo una gresca. Pudimos retener a una de las personas”, afirmó Farías.

En continuidad, el referente de los taxistas destacó que el protocolo que llevan adelante busca resguardar a los trabajadores ante los hechos de inseguridad. Según explicó, se activa cuando se detecta que un viaje puede ser riesgoso, algo que hace que otros compañeros o integrantes de la comunidad se acerquen para acompañar y brindar apoyo durante el trayecto.

Sobre el detenido, precisó que la policía llegó rápidamente al lugar del hecho y que trasladó al detenido hacia la dependencia policial.

“Le sacaron pertenencias del coche: un cargador, lentes de sol y parte de la recaudación. Sabemos quiénes son”, indicó el trabajador del volante sobre el robo que sufrió el colega.

Farías comentó que ya se han realizado reuniones con las autoridades policiales; sin embargo, no descartó nuevas para pedir mayor presencia en las zonas consideradas conflictivas, ya que aseguró que “no le sacamos el servicio a la gente, pero tenemos los cuidados necesarios”, concluyó, dejando en evidencia la voluntad de continuar brindando un servicio fundamental en la ciudad, pero con una mayor atención a la seguridad.