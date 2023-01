Este jueves por la tarde noche, una mujer tuvo que ser asistida en el Hospital local por la mordedura de un perro.

Según declaró, fue mordida por un perro de raza Rottweiler, en el centro de la ciudad. La mujer se encontraba en la calle Francia al 883 al momento del ataque.

Como consecuencia de la mordedura, terminó con el gemelo izquierdo lastimado.

“En el lugar fui asistida por una doctora que vive por esa cuadra, quien me practico primeras curaciones, luego me traslade al nosocomio local donde me extendieron certificado médico. La hija de la doctora me dijo que no es la primera vez que este perro ataca a las personas y que su dueño vive en Francia n° 471”, expresó la mujer.