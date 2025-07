Un reconocido empresario viajó a Chubut para festejar el Día del Amigo y sufrió un robo millonario

Un empresario del rubro gastronómico sufrió un millonario robo mientras celebraba el Día del Amigo en la localidad chubutense de El Hoyo. Los ladrones aprovecharon la ausencia del propietario para ingresar a su vivienda en El Bolsón y llevarse una suma cercana a los 40 mil dólares, además de una tablet.

El hecho ocurrió durante la tarde del domingo, cuando la víctima se ausentó de su casa para compartir con amigos en El Hoyo. Al regresar, encontró la vivienda completamente revuelta y evidencias claras de la intrusión.

Según consignaron fuentes policiales, los delincuentes no tocaron otros objetos de valor dentro del domicilio, lo que hace suponer que contaban con información precisa sobre dónde se encontraban guardados el dinero y la tablet. Esta hipótesis fue reforzada por la Policía de El Bolsón, que sospecha que el robo fue planeado con detalles sobre las acciones y los movimientos del empresario.

La Justicia local inició una investigación para esclarecer el hecho y se encuentra abocada al análisis del entorno del empresario afectado, en busca de posibles responsables y cómplices. Por el momento, no se han registrado detenciones vinculadas con el caso.

