Un video de un puma merodeando en una zona urbana, en inmediencias de la calle Murga, en la zona sur de Trelew, se viralizó en las últimas horas a través de las redes sociales. La situación causó gran preocupación en los vecinos.

El hecho quedó registrado en un video que comenzó a circular el jueves por la noche, en el que se ve al animal pasando el puente Stephen James.

De acuerdo con las primeras versiones, el animal sería una hembra que tendría sus crías en cercanías. Ante esta situación, se montó un operativo para localizarla y proceder a su captura segura, evitando tanto que resulte herida como que pueda poner en riesgo a personas o mascotas, según publicó Diario Jornada.

Hasta el momento no se confirmó si se trata del mismo ejemplar que fue visto hace un mes en una chacra cercana a Trelew, aunque los especialistas no descartan que sea el mismo puma desplazándose por la zona rural y urbana en busca de alimento o refugio.

El puma no es un animal agresivo por naturaleza y suele huir ante la presencia humana. Sin embargo, recomendaron mantener la calma en caso de un encuentro y no intentar acercarse ni perseguirlo.

El protocolo de seguridad aconseja que, si una persona se cruza con el animal, debe permanecer quieta, levantar los brazos y gritar con fuerza para hacerlo retroceder. También se pide evitar sacar fotos o videos de cerca y dar aviso inmediato a la policía o a Fauna Silvestre.

Mientras continúa el operativo, los vecinos permanecen atentos y las autoridades piden precaución al circular por esa zona, especialmente durante la noche.

🚫 Qué no hacer

No intentes acercarte ni alimentarlo.

No trates de seguirlo o filmarlo de cerca.

No uses fuegos artificiales, armas o piedras: podés lastimarlo o hacerlo reaccionar de forma impredecible.

No permitas que mascotas salgan a su encuentro.

🏡 Medidas preventivas en el barrio