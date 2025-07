El escándalo de corrupción que sacudió a la Escuela de Enfermería de Aguilares, dependiente de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), tuvo un giro fundamental con la declaración inédita de Paola Villagra, una de las protagonistas vinculadas a la red de pagos ilegales para aprobar exámenes.

Su relato aportó claridad sobre cómo operaba esta compleja trama, que involucra a docentes y estudiantes en negociaciones irregulares.

LA CONFESIÓN QUE DESMANTELÓ UNA RED DE SOBORNOS

En una entrevista con Telenoche, afirmó: “Yo era quien actuaba por pedido de Palavecino. Hay varios alumnos que pagaban para obtener sus notas, y yo era quien cobraba”. La operatoria ilegal consistía en el intercambio de dinero, regalos y favores sexuales para asegurarse aprobación académica, práctica que fue denunciada por varios estudiantes.

Gracias a una denuncia anónima presentada en noviembre de 2024, las autoridades iniciaron una investigación judicial por presunto cohecho y falsificación ideológica contra Palavecino, además de involucrar a varios alumnos y a la propia Villagra.

En este marco, se destacaron pruebas como un audio donde Villagra reconoce que “todos los docentes cobran”, y el profesor amenaza con que la caída será masiva, involucrando a más profesores y estudiantes. Además, chats revelan cómo estudiantes exigían a Villagra presionar para subir notas a cambio de dinero.

"Todos los docentes cobran. Si no es sexo es plata. Vos estás al tanto de todo”, se escucha decir a la exalumna. “Aquí, el que no te cobra la nota, te culia”, dice.

En esa misma conversación, el profesor acusado da a entender que habría otros docentes involucrados en los hechos. “Son mis compañeros, pero si yo abro la boca, sonamos todos”, dijo Palavecino. “Va a ser una bomba grande, van a caer alumnos, profesores, todos”, apuntó el docente.

“No sabía que iba a llegar a tanto. Siempre fue el tema del trabajo: yo tengo otra causa y creía que no iba a poder ejercer mi profesión, y él (Palavecino) me decía que iba a ayudarme en el trabajo. Hasta que se nos fue de las manos. Muchos alumnos me llamaban y me explicaban que le pedía más dinero: ‘Me sigue pidiendo plata aunque ya le pagué’, me decían. Él era el que manejaba todo y no me hacía caso para parar”, señaló la mujer arrepentida.

LAS PRUEBAS QUE DESATARON UN ESCÁNDALO UNIVERSITARIO

Un elemento central de la investigación son las capturas de pantalla de transferencias electrónicas que evidencian el flujo de dinero entre estudiantes, Villagra y Palavecino. Estas pruebas reforzarán el caso en curso y permitirán avanzar en las imputaciones contra los involucrados.

Precisamente, un ejemplo de esta presunta operatoria se dio en la noche del 19 de diciembre de 2023 cuando la alumna Cintya Lugones, tras mantener con Villagra conversaciones telefónicas y por WhatsApp, le transfirió $30.000. El objetivo sería que Palavecino modificara su calificación y así obtuviera la regularidad de la materia.

El escándalo no solo afecta a la Escuela de Enfermería, sino que genera un revés para la Facultad de Medicina de la UNT, cuestionando la transparencia y credibilidad del sistema académico. La denuncia interna de otros docentes y el accionar rápido de la Fiscalía Nº 2 de Tucumán fueron clave para desentrañar el entramado corrupto y comenzar a desarticular la red que operaba bajo la apariencia de normalidad.

Tras la declaración de Villagra, la justicia continúa trabajando para determinar todas las conexiones y responsabilidades en este caso que ha dejado en jaque a la comunidad educativa, con la expectativa de que sirva como un punto de inflexión para restaurar la confianza en la institución y asegurar el respeto a los procesos académicos.

Con información de TN, editada y redactada por un periodista de ADNSUR