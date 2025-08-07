Un episodio inesperado ocurrió en el programa radial “Olvidate de Todo”, emitido por la radio porteña Urbana Play, cuando un oyente llamó al aire para participar de una consigna sobre amores ocultos y terminó haciendo una confesión que dejó a todos perplejos: estaba preso en una cárcel de Neuquén y tenía una relación sentimental con una policía.

La conversación comenzó en tono relajado y sin mayores sobresaltos, hasta que el hombre que se identificó como Pablo dejó entrever que su historia tenía un matiz particular. “Quizás te vienen a ver, pero mejor tenerte oculto”, dijo al aire, dejando pistas sobre su contexto. Los conductores Diego Poggi y Anaís Castro se sorprendieron cuando, tras una pregunta casual, el hombre admitió estar cumpliendo una condena.

A partir de allí, todo tomó otro color. Se escuchaban gritos de fondo, y el clima se volvió más tenso y enigmático. “No sé si puedo decir o no dónde estoy”, agregó el entrevistado. Cuando finalmente admitió que estaba preso, el asombro de los conductores fue total, tanto que sus expresiones quedaron registradas en el streaming del programa.

El recluso comentó también sobre su vida privada

La historia de Pablo no terminó ahí. Contó que tenía tres hijos, que no vivían con la mujer con la que mantiene la relación secreta. “Quizás me oculta por el qué dirán, o por el lugar en que uno se encuentra”, reflexionó. Confirmó que su pareja es una mujer policía y que están juntos desde hace 10 años, aunque sin convivir ni blanquear el vínculo públicamente.

El hombre hizo un mea culpa por los errores del pasado y se mostró esperanzado con su futuro. Aseguró que espera recuperar su libertad en marzo del año próximo. “Viste cuando uno elige mal su camino y termina pagando… Yo estoy pagando lo que hice mal a la sociedad”, expresó. También mencionó que está terminando el secundario y trabaja en la carpintería dentro del penal.

Sobre su futuro, dijo que espera poder trabajar en blanco y cambiar su vida. “El año que viene me gustaría salir adelante… hay que ponerle onda al trabajo, alejarse de la mala junta”, comentó. Incluso se animó a dejar un mensaje para los oyentes jóvenes: “No se droguen, hagan las cosas bien”.