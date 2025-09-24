El juez penal Fabio Monti resolvió elevar a juicio oral y público una causa en la que se investiga a un preso acusado de presentar certificados de capacitaciones presuntamente falsificados con el objetivo de acceder al beneficio de salidas transitorias. La decisión se tomó en el marco de una audiencia preliminar realizada este miércoles en la Oficina Judicial de Trelew.

De acuerdo con la acusación fiscal, expuesta por el fiscal general Aldo Nizetich, el hecho ocurrió el 24 de abril de 2024 durante una audiencia de cómputo de pena correspondiente a otra causa en la que el detenido ya había sido condenado.

En esa instancia, el imputado intentó reducir en 16 meses el tiempo de cumplimiento de su condena valiéndose de documentación que acreditaba supuestas capacitaciones, pero que en realidad pertenecían a otra persona.

La imputación y la estrategia de la defensa

La fiscalía encuadró el caso en la figura de uso de documento público falso, en carácter de autor, y ofreció prueba documental para sostener la acusación en el debate oral.

En tanto, el defensor público Andrés Espínola no se opuso a la elevación a juicio y adhirió a la admisión de las pruebas presentadas por el Ministerio Público Fiscal, aunque también propuso la incorporación de elementos propios de descargo.

Tras escuchar los planteos, el juez Monti resolvió hacer lugar parcialmente al pedido de la defensa, autorizando la incorporación de prueba pericial y testimonial solicitada. De esta manera, se declaró admisible la acusación pública y se confirmó la elevación de la causa a juicio oral y público.

Con esta resolución, el acusado enfrentará un proceso judicial en el que se analizará si incurrió en el delito de uso de documento público falso, que prevé penas de prisión para quienes empleen este tipo de maniobras. La audiencia de juicio permitirá ventilar en detalle las pruebas recolectadas, tanto por la fiscalía como por la defensa, y determinar la responsabilidad penal del acusado.

Empezó el juicio por robo de ganado en el Valle

Dos personas son juzgadas por delitos vinculados con el robo de ganado vacuno en la zona rural del VIRCh, en un juicio oral y público que se inició este miércoles en la sala de audiencias del sexto piso del edificio de Tribunales, en Trelew.

Se trata de la causa caratulada “Ricardo Mac Burney s/dcia robo ganado mayor Dolavon”, en la cual se encuentran imputados Mario Eduardo Rain y Carlos Daniel Guzmán, a quienes se acusa de haber participado junto a otras personas en el robo de 19 ejemplares bovinos de un establecimiento productivo ubicado en la zona rural entre Dolavon y 28 de Julio.

La calificación legal escogida por la fiscalía en la acusación es por el delito de abigeato, doblemente agravado por tratarse de más de cinco cabezas de ganado y por la participación de tres o más personas, ambos en carácter de coautores; en tanto, Mario Eduardo Rain también está acusado de tenencia de arma de fuego de uso civil sin poseer la debida autorización legal.

El juicio está a cargo del Dr. Marcelo Nieto Di Biase, en carácter de tribunal unipersonal, en tanto que la acusación es ejercida por la fiscal general Mariana Millapi y el funcionario de fiscalía, Dr. Rubén Kholer, mientras que la defensa técnica de los imputados está a cargo del defensor público, Dr. Carlos Flores Pericich.

La acusación basa su teoría del caso en los hechos ocurridos entre el 27 de diciembre de 2023, cuando el productor Ricardo Mac Burney denunció el robo de 19 terneros raza Hereford de su chacra ubicada entre Dolavon y 28 de Julio, en proximidades de la ruta provincial 7, y la detención de cuatro personas el día 29 de diciembre de 2023 en una chacra de la zona La Angostura, jurisdicción de Gaiman, donde la policía interceptó y detuvo a los dos acusados junto a otras dos personas.

La fiscal aclaró, antes de iniciarse el debate, que la víctima del hecho falleció a principios de este año, producto de un incidente justamente con ganado vacuno; mientras que las otras personas sometidas a la investigación no llegaron a juicio pues su situación se resolvió por la vía de la suspensión del juicio a prueba, al no contar ninguno de los dos con antecedentes condenatorios.

La detención de las personas mencionadas, como así también la imputación por parte del MPF, obedecen a que fueron aprehendidas mientras descargaban animales bovinos en una chacra ubicada a unos 20 kilómetros del lugar donde ocurrió el robo y el propio damnificado habría identificado la hacienda como de su propiedad.

En la primera jornada del juicio declararon policías que participaron de la etapa preliminar de la investigación, particularmente en el lugar donde fueron sustraídos los animales, como así también un comisario que tuvo a su cargo la detención de los acusados.