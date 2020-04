COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Un efectivo de la Policía de Chubut fue hospitalizado este miércoles luego del incendio que se desató alrededor de las 14 horas en la Alcaidía de Comodoro. Según la información a la que tuvo acceso ADNSUR, el hombre quedó internado y otra agente fue derivada al nosocomio local pero ya fue dada de alta.

De acuerdo a fuentes policiales, el efectivo fue trasladado al Hospital y más tarde a un centro de salud privado de esta ciudad. El hombre inhaló humo y se descompensó después de haberse controlado el incendio, una hora más tarde.

Según relató uno de los internos de la Alcaidía policial de Comodoro, el fuego se inició por la quema de colchones en el lugar en medio de una protesta de un grupo de internos. "Los celadores no usan el barbijo, no tienen protección, maltratan a las familias", reclamó y aseguró que "el jefe de Seguridad Interna no respeta nada".

En el lugar trabajaron tres dotaciones de bomberos. El fuego se inició en el pabellón 3 y afectó a la planta baja y otros dos pisos de la dependencia.