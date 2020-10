RÍO GALLEGOS (ADNSUR) – Un efectivo de la Policía de Santa Cruz realizó un acto heroico, al ayudar a salvarla la vida de un pequeño de tan solo diez días. El hecho ocurrió en la localidad de Río Gallegos.

Se trata del Sargento Primero Leonidas Pérez, quien se encontraba en su casa junto a si familia cuando empezó a escuchar los gritos de una mujer en la calle y no dudó en salir. “Le pregunté qué le pasaba y me dijo que su bebé no respiraba entonces entré con ella a su casa porque estaba en estado de shock y le empecé a hacer reanimaciones al bebé que tenía 10 días”, contó.

Gracias a las reanimaciones del Sargento, el bebé empezó a respirar nuevamente y tras la llegada del oficial de la comisaría séptima y la ambulancia se trasladó al menor al hospital donde ayer recibió el alta.

Pérez destacó la importancia del RCP “Esto lo aprendí gracias a los diversos cursos que hice en la carrera y también viendo videos al respecto porque cuando uno es padre es importante saber estas maniobras, podes salvar vidas”.

Además, hizo hincapié en la importancia de las maniobras en esos momentos: “Hagan cursos, hay que capacitarse en este tipo de cuestiones y también estar tranquilos porque si pasa hay que estar siempre preparados”, concluyó en diálogo con Voces y Apuntes

Luego del acto heroico, el efectivo que presta servicios en la Dirección Regional Sur recibió el agradecimiento de la familia y también fue reconocido por las máximas autoridades policiales.

.