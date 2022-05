El hecho sucedió esta pasado lunes a la mañana en el cruce de Pedro Belou y Teniente Craig, donde un ex policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue asesinado cuando intentó resistirse de un asalto de dos motochorros en la localidad de Glew. El hombre estaba llegando a la parada de colectivos con su hijo.

Según informaron voceros del departamento judicial de Lomas de Zamora, la víctima fue identificada como Juan José Alajarín, de 59 años. Este, cuando quiso resistirse al robo, extrajo una pistola Bersa Thunder 9 milímetros, pero uno de los delincuentes le disparó, y huyeron en una moto de 110cc. El hombre perdió la vida de forma inmediata producto de dos impactos de fuego en el tórax.

De acuerdo a lo que comentó el hijo de la víctima, de 23 años, minutos antes de tomar el colectivo fueron acorralados por dos motochorros que amenazaron para robarles, pero cuando su padre sacó el arma fue demasiado tarde.

Tras conocerse el crimen, vecinos del barrio salieron a la calle a reclamar mayor seguridad, entre ellos, la esposa del ex efectivo policial. “Lo único que pido es Justicia por mi marido, y que respeten el dolor de la familia. Él era una persona buenísima. Que le pase esto es muy injusto. No puedo creer que ya no tengo más a mi marido”, expresó la mujer a Infobae.

“Acá es tierra de nadie. Las cámaras que hay no graban. Quiero ver la cara de los asesinos de mi marido y que se pudran en la cárcel. Destruyeron a una familia", sostuvo la mujer, quien residió en el barrio prácticamente toda su vida.

La víctima se había retirado de la Policía de la Ciudad el 1 de enero de 2019 y su último trabajo fue en el Grupo Auxiliar de Oficiales Superiores.. La causa fue caratulada “Homicidio”, y en la misma intervino el doctor Nicolás Espejo, fiscal en turno de la Unidad Funcional N° 7 de los tribunales lomenses.