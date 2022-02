Un sargento de policía de Catamarca de 43 años disparó con su arma reglamentaria a su ex pareja y a su hija. El hombre ya había sido denunciado por violencia, pero no se cumplió con el protocolo y no le quitaron el arma. Será indagado por tentativa de femicidio y femicidio vinculado.

Según confirmaron, el hecho sucedió alrededor de la 1 de madrugada. En ese momento, el policía tomó su arma de fuego y se dirigió al barrio 50 Viviendas donde vive su ex pareja junto a sus hijos. Los testigos señalaron que hizo cuatro disparos desde la puerta del domicilio y le acertó dos a la ex pareja de 36 años y uno en el estómago a su hijastra de 21.

Fue el hijo adolescente de ambos quien llamó a la policía. Cuando llegaron los uniformados observaron que el violento intentaba abrir el portón de la vivienda, pero al notar la presencia de sus compañeros desistió y les apuntó durante unos minutos. Cuando entendió que no podía escaparse se entregó.