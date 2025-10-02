Un policía de Chubut acusado de robar dinero de un auto en la localidad de Gan Gan quedó en libertad, pese a la gravedad del hecho. Sin embargo, en las últimas horas su situación judicial sufrió un revés.

En este marco, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut revocó la absolución y ordenó que se realice un nuevo juicio. La decisión fue adoptada luego de hacer lugar a la impugnación presentada por la fiscal general Ivana Berazategui.

El hecho ocurrió en mayo de 2022. El imputado, que trabajaba en la comisaría de Gan Gan, fue acusado de haber robado 100.000 pesos de un automóvil estacionado frente a un comercio. La maniobra fue advertida por testigos y, al ser increpado por ellos y por la víctima, devolvió el dinero en ese mismo momento.

En el primer juicio, la jueza Patricia Asaro resolvió absolver al policía. Argumentó que la devolución del dinero constituía un “desistimiento voluntario”, es decir, que el acusado había decidido por iniciativa propia no continuar con el delito, por lo que descartó la figura de hurto agravado que sostenía la Fiscalía.

Frente a esa decisión, la fiscal Berazategui presentó una impugnación. La funcionaria sostuvo que la devolución no fue voluntaria, sino que ocurrió únicamente después de que el acusado fuera confrontado directamente por las víctimas y los testigos, por lo que no correspondía aplicar el criterio de desistimiento voluntario.

El Superior Tribunal provincial coincidió con los argumentos planteados por la funcionaria de Fiscalía y por ello resolvió revocar la absolución del agente. Además, ordenó que la causa regrese a la Oficina Judicial de Puerto Madryn para llevar adelante un nuevo debate oral y público, que estará a cargo de otro magistrado.

La resolución implica que el policía volverá a ser juzgado para determinar su responsabilidad penal en el hecho, y marca un precedente importante respecto de los alcances del desistimiento voluntario en casos en los que la devolución de lo sustraído se da bajo la presión de testigos.