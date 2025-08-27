Lo que comenzó como una salida rutinaria en bicicleta terminó en una verdadera pesadilla para Adrián Gallardo, vecino de Puerto Madryn, cuando fue sorprendido y brutalmente atacado por un perro.

El grave incidente ocurrió durante su entrenamiento diario en la zona del zanjón. Lo más indignante del hecho fue la reacción de la dueña del perro, que estaba presente: lejos de asistirlo o preocuparse por su estado, simplemente llamó a su mascota y se retiró de la escena, dejando al ciclista herido a su suerte.

“La mordedura fue debajo de la pantorrilla de la pierna derecha… tengo una herida, un corte aproximado de 6 centímetros por 6 centímetros”, relató a Radio 3.

El damnificado detalló que testigos y un médico que pasaban por la zona lo auxiliaron hasta la llegada de la policía. Luego fue trasladado por su esposa al hospital para recibir atención médica.

El ciclista lamentó lo sucedido y, sobre todo, la actitud de la mujer: “Por suerte hubo gente que paró a ayudarme, pero ella se alejó. Fue muy mal, sobre todo porque estaba con una nena”.

Actualmente, el vecino de la localidad portuaria se encuentra en reposo y con curaciones, aguardando la evaluación de un cirujano para determinar si requiere cirugía.

La situación vivida despertó la preocupación entre vecinos y ciclistas de la zona, quienes reclaman mayor responsabilidad por parte de los dueños de mascotas y medidas de control más estrictas para evitar que episodios como este se repitan.

SANCIONES

En Argentina, el dueño o responsable de un perro que muerde en la vía pública puede recibir sanciones, porque legalmente está considerado responsable civil y penal por los daños que cause el animal.

🔹 Qué puede pasar:

Responsabilidad civil: el dueño debe cubrir los gastos médicos, daños materiales y cualquier perjuicio ocasionado a la víctima (según el Código Civil y Comercial, arts. 1759 y 1760).

el dueño debe cubrir los gastos médicos, daños materiales y cualquier perjuicio ocasionado a la víctima (según el Código Civil y Comercial, arts. 1759 y 1760). Responsabilidad penal: si el ataque es grave y se demuestra negligencia (por ejemplo, dejar al perro suelto sin bozal ni correa), el dueño puede enfrentar una causa por lesiones culposas.

si el ataque es grave y se demuestra negligencia (por ejemplo, dejar al perro suelto sin bozal ni correa), el dueño puede enfrentar una causa por lesiones culposas. Multas municipales: muchas ciudades tienen ordenanzas específicas que prevén sanciones económicas si un perro agrede en la calle, además de la obligación de llevarlo con correa y, si corresponde a razas consideradas peligrosas, con bozal.

muchas ciudades tienen ordenanzas específicas que prevén sanciones económicas si un perro agrede en la calle, además de la obligación de llevarlo con correa y, si corresponde a razas consideradas peligrosas, con bozal. Zoonosis / control animal: en caso de mordida, el perro debe ser aislado y observado (generalmente por 10 días) para descartar rabia, según las normas sanitarias vigentes.

