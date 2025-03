En el marco de la investigación por el doble crimen de Paloma Abigail Gallardo (16) y Josué Salvatierra (14), dos adolescentes que desaparecieron el 30 de enero en Florencio Varela y fueron encontrados sin vida dos días después, ha surgido una pista clave en Río Negro. Sin embargo, hasta el momento, no se ha encontrado evidencia sólida que permita vincular directamente este hallazgo con los trágicos hechos.

La información sobre un detenido en la ciudad de Roca, Río Negro, ha generado gran revuelo en los últimos días. Se ha informado que, a raíz de la apertura del teléfono de esta persona, se ha obtenido información que los investigadores consideran “positiva”.

A pesar de la expectación generada por esta pista, el perito a cargo de la causa, Vázquez, ha sido claro al señalar que, aunque el teléfono de la persona detenida se conectó a antenas celulares en diferentes lugares, no hay elementos suficientes para asociar directamente este hecho con el crimen de los jóvenes en Florencio Varela.

Según Vázquez, “no hay evidencia concreta que permita trasladar la investigación a Río Negro”. Explicó que el detenido, cuya identidad no ha sido confirmada, está vinculado a otros delitos, pero estos no estarían directamente relacionados con el asesinato de Paloma y Josué.

Además, recalcó que, aunque las antenas celulares de la zona de Roca registraron señales provenientes del teléfono de Josué, este comportamiento es habitual, dado que el dispositivo fue usado a diario por el adolescente. En cuanto al teléfono de Paloma, se descubrió que estaba clonado, lo que explicaría que ambos teléfonos hayan registrado actividades en diversas antenas, incluso antes de los trágicos sucesos.

Hasta el momento no se ha logrado establecer una conexión directa que ligue a la persona detenida en Roca con el asesinato de los jóvenes. “Aún no tenemos los resultados definitivos, pero no parece haber una conexión clara”, agregó Vázquez.

Mientras tanto, la investigación continúa bajo la mirada de los familiares, que esperan respuestas y justicia. En las últimas horas, una declaración sacudió la causa. La preceptora del colegio de Paloma reveló que la adolescente “vivía un infierno a manos de su propio padre”.

Según afirmaron, ante la comunicación con el perito, la mujer quedó devastada tras su testimonio, al punto de pedir licencia psiquiátrica. “Se siente culpable por no haber hablado antes”, afirmó una fuente cercana a la causa.

El padre de Paloma aún no declaró, pero podría ser citado en los próximos días. Los investigadores analizan si el entorno familiar podría estar vinculado al crimen. “No estamos diciendo que esto los llevó a la muerte, pero no podemos ignorar el contexto”, aseguró el perito.