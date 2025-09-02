Después de meses prófugo y oculto en la Patagonia, la justicia pudo finalmente capturar a un peligroso delincuente que era intensamente buscado por un grave robo cometido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La detención de Carrizo, un hombre de mediana edad con antecedentes que incluyen posesión de drogas, fue posible gracias a un trabajo conjunto entre la Policía Federal Argentina y la Policía de Santa Cruz, que lograron sorprenderlo en la localidad de Pico Truncado, Santa Cruz, informó La Opinión Austral.

Según fuentes oficiales, la Unidad Operativa Federal Caleta Olivia tenía información precisa sobre la presencia del acusado en la región. Fue en la noche del 30 de marzo de 2021 cuando, tras reconocerlo en la calle Don Bosco al 500, efectivos policiales lo detuvieron en la intersección de Sarmiento y Pellegrini. La orden de captura provenía del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde Carrizo era investigado por un robo agravado cometido anteriormente.

Durante la requisa, se encontraron once envoltorios con cocaína dentro de una mochila del detenido, lo que llevó a sospechar que, mientras se ocultaba en el sur del país, se habría dedicado también a la comercialización de estupefacientes.

Sin embargo, en el juicio abreviado que se le siguió en el fuero federal no se logró acreditar la venta de drogas y Carrizo solo fue condenado por consumo personal a un año de prisión efectiva. Además, fue declarado reincidente.

Actualmente permanece alojado en la Comisaría Tercera de Caleta Olivia, con procesamiento firme y a la espera de un nuevo juicio relacionado con el robo que motivó su búsqueda inicial.

Río Gallegos atraviesa horas de gran conmoción tras confirmarse la muerte de una joven integrante de la Policía de Santa Cruz. El hecho se registró en la noche del lunes en una casa ubicada sobre la calle 11, entre las intersecciones de 40 y 42, en pleno barrio San Benito, uno de los sectores más poblados de la capital provincial.

La víctima tenía el rango de oficial ayudante y prestaba servicios en la fuerza de seguridad local. La noticia generó un profundo impacto tanto en sus compañeros como en la comunidad.

Si bien aún no se brindaron detalles oficiales, fuentes cercanas a la investigación señalaron que no se descarta ninguna hipótesis. La Justicia mantiene abiertas todas las líneas de investigación con el objetivo de determinar con precisión qué ocurrió en el interior de la vivienda.

Tras conocerse la situación, efectivos de la Comisaría Séptima acudieron rápidamente al lugar y procedieron a preservar la escena. Minutos más tarde, arribó personal de Criminalística, que realizó las pericias de rigor y la recolección de pruebas que serán clave para esclarecer el hecho.